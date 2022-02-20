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Bulgar vatandaşların alışveriş yarışı

Bulgaristan hükümetinin ülkeye dönüşlerde uyguladığı PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından akın akın tur otobüsleriyle ve araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgarlar, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı.

Ekonomi 20.02.2022, 12:14
Bulgar vatandaşların alışveriş yarışı

Bulgaristan hükümetinin ülkeye dönüşlerde uyguladığı PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından akın akın tur otobüsleriyle ve araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgarlar, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı.

Türkiye’den Bulgaristan’a dönüşlerde uygulanana PCR test zorunluluğunun kaldırılması kent esnafına can suyu oldu. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne’ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta zorlandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, artık ekmek ve suyunu da Edirne’den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmazken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.

Alışveriş için Bulgaristan’dan gelen Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne’den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik, bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.

Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.

Yılmaz Haluk, "Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geliyoruz. Yemeni, ayakkabı, çanta, yiyecek, domates, pırasa, marul gibi sebzeler de alıyoruz" dedi.

Pazar esnafı Alona Sozonova, "2 hafta kadar işlerimiz çok durgun geçti. Çünkü Bulgar gelmeyince çok fazla satış yapamadık. Bulgaristan’da PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından işlerimiz hareketlenmeye başladı" dedi.

Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cumadan pazara kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip, daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" dedi.

Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, ihtiyaçlarını alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştiren Bulgar vatandaşlar, kentte yemek yedikten sonra Edirne’den ayrıldılar.

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