banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Bülent Görer Yazdı: 'Kur Korumalı Ödeme Sistemi'

Belirtilen sözleşmelerin döviz cinsinden ya da dövize endekslenmesinde sorun yok ancak ödemenin hangi döviz kurundan yapılacağına ilişin bir açıklama bu düzenlemede yer almıyor. Genel kabul görmüş uygulamalar TCMB döviz alış kurunu işaret ediyor ancak piyasada genelde eğer TL karşılığı ödenecekse TCMB döviz satış kuru esas alınmıyor.

Ekonomi 23.04.2022, 11:39
Bülent Görer Yazdı: 'Kur Korumalı Ödeme Sistemi'

BÜLENT GÖRER – Yeminli Mali Müşavir                                                      

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022-32/66) ile “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur” cümlesi eklenmiştir.

Değişiklik Öncesi

(2008 -32/34 Sayılı Tebliğ)

Değişiklik Sonrası

(2008 -32/34 Sayılı Tebliğ)

8. Madde 9. Fıkra Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

8. Madde 9. Fıkra Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

Ayrıca, aynı Tebliğ maddesinin 15. fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Her iki değişiklik ile;

  • Sözleşmenin iki tarafı Türkiye'de yerleşik kişiler ise kendi aralarında imzalayacakları; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün ancak, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
  • Düzenlemede herhangi bir istisna hükmü olmadığından, menkul niteliğindeki ticari malların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

HANGİ KUR?

Buna göre, belirtilen kapsamdaki sözleşmelerin döviz cinsinden ya da dövize endekslenmesinde sorun yok ancak ödemenin hangi döviz kurundan yapılacağına ilişin bir açıklama bu düzenlemede yer almıyor. Genel kabul görmüş uygulamalar TCMB Döviz Alış Kurunu işaret ediyor ancak piyasada genelde eğer TL karşılığı ödenecekse TCMB Döviz Satış kuru esas alınmaktadır. Dolayısıyla kur meselesinin yapılacak düzenlemelerle bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

DÖVİZ ÇEKLERİ

Dövizli Çeklere ilişin de bir düzenleme bulunmamaktadır. Kur meselesinin önemli olacağı dövizli çekler konusunda,

  • Dövizli çek uygulaması kalkacak mıdır?
  • Dövizli çek devam edecekse ödeme hangi kurdan yapılmalıdır?
  • Halen bankadaki dövizli çekler için tanımlı döviz hesapları yerine işletmelerin ya da kişilerin bir TL iban mı belirtmesi gerekmektedir?

Bu sorularında çıkacak düzenlemede açıklığa kavuşturulması önem kazanmaktadır.

FAKTORİNG İŞLEMLERİ NE OLACAK?

Faktoring işlemleri sözleşmeye dayalı bir ödeme biçimi değil, alacağın temliki suretiyle bir takas mahiyetindeki finansman biçimidir. Dövizli bir alacağın temlikinde bu finansman modelinde Faktoring şirketinin döviz ödemesi mümkün olacak mıdır? Sorusunun da cevabı önemlidir. Bu yurtiçi alacak için olsa da, yurtdışı bir alacak için ihracat faktöringi de olabilir. Ancak burada yurtiçindeki iki taraf arasındaki ilişki söz konusu olduğundan ve söz konusu işlem menkul değil finansman yöntemi olduğundan kapsam dışında değerlendirilmelidir.

HİZMET GELİRLERİ KAPSAMDA MI?

Değişiklik ilgili Kararın 8.maddesinin 9.fıkrasında yapıldığından menkul işlemlerini yanı taşınabilir malları kapsamaktadır. Hammadde, mamul, ürün, bilgisayar gibi taşınabilir malları kapsamaktadır. Hizmet uygulamaları 7.fıkradaki gibi taşımacılık işlemlerini kapsamamaktadır. Bu hizmet sektörü için bir ayrıcalık mı yoksa düzeltilecek bir husus mu olacaktır yakında açıklığa kavuşacaktır görüşündeyim. Peki hizmet için başka neler sıralanmış diye ilgili maddeye bakacak olursak aşağıdaki gelirler için dövizle ödemenin devam edeceği açıktır.

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri

GAYRİMENKUL SATIŞLARI DÖVİZLE ÖDENİR Mİ?

İlgili düzenleme menkul yanı taşınabilir mallar için geçerlidir. Burada gayrimenkuller sayılmadığından gayrimenkul satışlarını kapsamamaktadır.

2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. Md. 15. fıkrası

Eski Hali

2022/32-66 No.lu Tebliğ

Yeni Hali

“(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.”

“(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.”

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün iken, yapılan bu değişiklik ile, söz konusu sözleşmelerdeki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Yani, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli ödeme yapılabilecektir.

Gayrimenkulleri düşünürken konut ve çatılı işyerlerine ilişkin yasağın devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. 2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında, “Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları” hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasak devam etmekte olup, 2022/32-66 No.lu Tebliğ ile bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

CEZASI VAR MI?

Bu düzenleme zorunluluk getirmiştir, dolayısıyla, zorunluluğa uymayanlara sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak kesilecektir.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Bu değişiklik 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonraki işlemlerde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık