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ÇAKÜ’den Orta Asya’nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas
DSİ Genel Müdürü Akca:” Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak”
Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulandı
Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulandı
Ekonomi 18.11.2022, 10:02
Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulandı