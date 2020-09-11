Bugün, Yurtiçinde Cari Denge ve ABD TÜFE Dataları Ön Planda...

Avrupa borsaları İtalya hariç günü değer kaybıyla tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 düşüşle ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16 düşüş gösterirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 yükseldi.

Özellikle, Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından yayımlanan karar metni ve Başkan Lagarde'ın açıklamaları ardından Avrupa Borsaları'nda kısa vadede oynaklığın arttığı görüldü. Diğer taraftan, Brexit sürecine dair yaşanan belirsizlikler risk iştahı üzerinde diğer bir baskı unsuru olarak takibimizde olmaya devam ediyor.



ABD’de dün, ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 1,45, S&P 500 endeksi yüzde 1,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 düşüş gösterdi.



ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim, aşı sürecine dair gelişmeler ve yaklaşan Başkanlık seçimleri ABD borsaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 9,93 ile spor oldu.

Bugün, yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edilecek.



Yeni işlem gününde, Asya seansında ve global piyasalarda işlem gören ana endeksler ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri bir çoğunda risk iştahında yaşanan sınırlı artış eğilimi ile birlikte kısmi toparlanmaların yaşandığı izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde 0,0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini de eksi yüzde 0,5 olarak korudu.

· Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Temmuz'dan bu yana gelen veriler toparlanmayı işaret ediyor." dedi. Başkan, toparlanmanın önceki beklentilere paralel bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Bankanın Euronun enflasyon üzerindeki etkisini dikkatli bir şekilde değerlendireceğini belirten Lagarde, bankanın kur hedefi bulunmadığının vurguladı ve "Yetkimiz istikrarı sağlamak yönünde." dedi.

TCMB tarafından yayınlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre; 04 Eylül haftasında Yurt dışında yerleşik kişiler 91,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 70,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldığı açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi yaptığı değerlendirmede, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinde İrlanda Sözleşmesi'ni bozması halinde ABD ile serbest ticaret anlaşmasının Kongre bacağından alacağı onayı unutmasını ifade etti.

TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olurken, İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti

· ABD'de, Demokrat senatörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi amacıyla senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engellediği haberi basında yer aldı.

· ABD Başkanı Donald Trump yaptığı değerlendirmede, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." İfadesine yer verdi.

· Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı değerlendirmede, Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşen zirvenin ardından Türkiye ile ilgili açıklama yaptığı açıklamada, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini yer verdiği belirtildi. (Kaynak: https://www.haberturk.com)

· Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.