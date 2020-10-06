Bugün ekonomide yaşananlar neler?

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 7.80’in altındaki seyrine bugün de devam etti. Euro se 9.20 TL seviyesinin altında bulunuyor. Piyasalardaki faizlerin artmasına paralel olarak TL’nin yatırımcı nezdindeki çekiciliğinin artması ve rekor seviyelere yakın döviz mevduat ve altının TL’ye dönebileceği düşünülüyor. Gram altın ise 478 TL seviyesinde bulunuyor.

2) MERKEZ BANKASI 10 MİLYAR TL VERDİ

TCMB geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama %12.48 basit faizle 10 milyar TL verdi. 3 Kasım vadeli ihaleye 36.5 milyar lira teklif geldi.

TCMB birkaç gün ara verdiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine cuma günü tekrar başladı. Bir ay vadeli son üç repo ihalesinde ortalama faiz %12.20 ile %12.50 arasına yükseldi.

TCMB bir yandan geleneksel ihalelerle bir aylık fonlamanın maliyetini yükseltirken, diğer taraftan da gecelik fonlama faizleri %12 seviyesini aştı.

Bankacılar gecelik faizlerin %13.25’e kadar yükselebileceğini, ortalama fonlama maliyetinin de gecelik faizlere kademeli olarak yaklaşacağını tahmin ediyorlar.Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 6 baz puan yükselerek %11.38’e çıktı. Temmuz ortasında %7.4’ün altına inen fonlama maliyeti, TCMB’nin para politikasında attığı sıkılaştırma ve likidite adımları ile eylül sonunda %11’i aştı.

3) REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Yıla 5,94 seviyelerinden başlayan dolar/TL, eylül sonunda 7,85 ile rekor seviyeye yükselirken, TL’nin satın alma gücünün göstergelerinden ‘reel efektif döviz kuru’ da verinin tutulduğu Ocak 1994’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.