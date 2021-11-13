Bu yılın zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmaları tamamlandı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirilen 2021 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Zeytin meyvelerinde gelişim sürecinin devam ettiğini ve rekoltede oluşabilecek değişimlerin takip edildiğini ifade eden Pakdemirli, yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay'ın, sofralık zeytin üretiminde de Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin'in ilk sıralarda yer aldığını aktardı.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmaya göre, zeytin ağacı sayımız geçen yıla göre yüzde 1,9 artışla 192 milyon 283 bine, ağaç başına ortalama zeytin verimi de yüzde 30 artarak 8,3 kilogramdan 10,56 kilograma çıkacak. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin tahminine göre, 2021'de toplam zeytin üretimimiz geçen yıla kıyasla yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona ulaşacak. Toplam zeytin üretimimizin geçen yıla göre, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretilecek zeytinin yüzde 29'unun sofralık, yüzde 71'inin yağlık olarak kullanılması öngörülüyor. Elde edilecek zeytinyağı miktarı da geçen yıla oranla yüzde 35 artarak 175 bin tondan 235 bin 727 tona çıkacak."

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizen Pakdemirli, 2019'dan bu yana 390 milyon dolarlık sofralık zeytin, 344 milyon dolarlık zeytinyağı olmak üzere toplam 734 milyon dolarlık ihracat yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda, 2021 yılı Eylül ayında zeytin üreticisi 16 ilde gerçekleştirilen çalışmaya, Bakanlık il müdürlükleri, araştırma enstitüleri, ziraat odaları, ticaret oda ve borsaları, tarım satış kooperatifleri, dernekler, üretici birlikleri, zeytinyağı fabrikaları ve üreticilerden oluşan heyet katkı verdi.