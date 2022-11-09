Bu yıl 1,1 milyona yakın gıda denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince, bu yıl gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 13 bin 314 adet idari para cezası uygulandı. 158 işletme için se Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda güvenilirliğini tarladan ve çiftlikten sofraya etkin bir şekilde sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlıkça yapılan resmi kontroller, risk esasına göre önceden haber verilmeksizin Bakanlık ve İl yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı’nın (UKİP) yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, TİMER, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı çerçevesinde şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak gerçekleşiyor.

2021 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 378 bin 185 denetim yapıldı

Bu denetimler, 81 ilde bulunan toplam 7 bin 520 üzerindeki gıda kontrol görevlisi tarafından yapılıyor. Bu çerçevede 2021 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 378 bin 185 denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 14 bin 353 adet idari para cezası uygulandı. 146 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Bu yıl 1 milyon 100 bine yakın gıda denetimi yapıldı

Bu yıl gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 13 bin 314 adet idari para cezası uygulandı. 158 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ALO 174 Gıda Hattı’na 2,8 milyon üzerinde başvuru

2009 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ALO 174 Gıda Hattı’na bu zamana kadar toplam 2,8 milyonun üzerinde vatandaş başvurusu yapıldı. Bu aramalardan 912 bin 7’si gıda ihbar ve şikayet çerçevesinde oldu. Yapılan denetimler sonucunda başvuruların 62 bin 579’una cezai işlem uygulandı.

WhatsApp ihbarlarının 14 bin 594’ü sonuçlandırıldı

Ayrıca 8 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmete alınan Tarım ve Orman Bakanlığı WhatsApp İhbar Hattı ile tüketicilerden gelen gıdayla ilgili ihbar ve şikayetler incelenerek gıda denetim ekipleri harekete geçiriliyor. Bu çerçevede, ALO 174 WhatsApp İhbar Hattına gelen 61 bin 874 talebin 14 bin 933’ü gıda ihbar ve şikayeti olarak değerlendirildi, 14 bin 594 başvuru sonuçlandırıldı.

41 kamu laboratuvarının 40’ı, 104 özel gıda kontrol laboratuvarının 91’i akredite olarak hizmet veriyor

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve Bakanlıktan yetki almış 102 özel gıda kontrol laboratuvarı bulunuyor. 41 kamu laboratuvarının 40’ı, 104 özel gıda kontrol laboratuvarının 91’i akredite olarak hizmet veriyor.