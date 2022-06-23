Bu yıl 100 çalışandan 64’ü tatil planı yaptı

Türkiye genelinde 3 bin 634 çalışan ile gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanlar bu yıl Temmuz ve Ağustos ayında yaz tatili yapacak. 100 çalışandan 64’ü tatil planı yaparken, tatile çıkacakların yüzde 71’i özel araçla seyahat edeceğini söyledi. Çalışanların en gözde tatil rotası ise Antalya.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yılında yaz tatili için kalabalık ortamlar yerine daha sakin, izole ortamları tercih eden çalışanlara bu yılki planları soruldu. Türkiye genelinde 4 bine yakın çalışanla gerçekleştirilen araştırmada çalışanların tatil planları, alışveriş hazırlıkları, ulaşım tercihleri, ayırdıkları bütçe ve pandemi sonrasındaki tercihleri soruldu.

Gözde tatil şehri Antalya

Bu yıl çalışanların yüzde 46’sı tatilini Kurban Bayramı ile birleştireceğini belirtti. 100 çalışandan 64’ü yaz tatili için plan yaptığını paylaşırken, tatil planlarında en çok tercih edilen ilk üç şehir Antalya, Muğla ve İzmir oldu. Bu şehirleri ise Balıkesir, Aydın, Mersin, Çanakkale, İstanbul ve Edirne izledi.

100 çalışandan 47’sinin tercihi otel

Bu yıl çalışanların yüzde 44’ü tatil planını Temmuz ayında yaparken, yüzde 37’si Ağustos, yüzde 12’si ise Eylül ayında plan yaptığını ifade etti. Avansas’ın yaptığı araştırmaya katılan çalışanların yüzde 47’si tatil için konaklama tercihini otelden yana kullanacağını belirtirken, 18’i kendi yazlığında, 15’i ise kiralık evde geçireceği bilgisini paylaştı. Pansiyon tercih edecek çalışanların oranı yüzde 5 olurken; kamp yapmayı planlayanların oranı ise yüzde 2’de kaldı. 100 çalışandan 82’si ailesi ile tatil yapacağını ifade etti. Bu yılki yaz tatilini otelde geçirecek olan çalışanların yüzde 59’u 5 yıldızlı oteli tercih ettiğini belirtirken, 29’u 4 yıldızlı, 11’i ise 3 yıldızlı otellere rezervasyon yaptırdığını belirtti.

Tatil bütçesi 5-20 bin TL arasında değişiyor

Bu yıl yaz tatili yapacak olan çalışanlar bütçe olarak 5 ila 20 bin TL arasında bütçe ayırdıklarını ifade etti. Ortalama tatil süresinin 8 gün olarak açıklandığı araştırmada konaklama türü olarak ilk sırada yüzde 47’lik oranla oteller yer aldı. Erken rezervasyon avantajlarından faydalananların oranı ise yüzde 47 oldu. Kalabalıktan uzak konaklama tercihlerinde ise yazlık ve kiralık apart yer aldı. Çadır ve kamp yerinin ise yüzde 2 oranında tercih edildiği belirtildi.