Son Dakika
MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren bir büyük zam daha geldi.
Ekonomi 25.03.2022, 09:52
ZAM ORANI
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,39 TL zam geldi.
İLLERE GÖRE SON FİYAT ŞU ŞEKİLDE
İstanbul: Motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL
Ankara ve İzmir'de: Motorin fiyatı 1,60 TL zamla 22,27 TL'ye çıktı.
Motorine dün de 1 lira 68 kuruş zam gelmişti. Böylece iki gün içerisinde Türkiye’de motorine 3 lira 05 kuruş zam gelmiş oldu.
GAZYAĞINA DA ZAM GELDİ
Akaryakıt ürünlerinden gazyağına 1 lira 19 kuruş, kalorifer yakıtına 1 lira 2 kuruş, fuel oile 69 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oile 1 lira 1 kuruş zam yapıldı.