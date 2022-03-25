Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!

ZAM ORANI

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,39 TL zam geldi.

İLLERE GÖRE SON FİYAT ŞU ŞEKİLDE

İstanbul: Motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL

Ankara ve İzmir'de: Motorin fiyatı 1,60 TL zamla 22,27 TL'ye çıktı.

Motorine dün de 1 lira 68 kuruş zam gelmişti. Böylece iki gün içerisinde Türkiye’de motorine 3 lira 05 kuruş zam gelmiş oldu.

GAZYAĞINA DA ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden gazyağına 1 lira 19 kuruş, kalorifer yakıtına 1 lira 2 kuruş, fuel oile 69 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oile 1 lira 1 kuruş zam yapıldı.