Bu proje sanayide yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlayacak

Nuh Çimento, karbon ayak izini sıfıra düşürme hedefleri çerçevesinde çimento faaliyetlerinde kullandığı dizel yakıtlı kaya kamyonlarını, ABB’nin yüksek teknolojili ürünleri ile elektrikli kamyonlara dönüştürecek. Proje sayesinde yıllık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu hedefleniyor.

Nuh Çimento ve ABB, sıfır emisyon ile çalışacak kaya kamyonlarının, tam elektrikliye dönüştürülmesi projesinde iş birliği yaptı. Proje kapsamında, kaya kamyonlarının tamamen elektrikliye dönüştürülmesi ile madencilik faaliyetlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşmesi, taşıma verimliliğinin ve performansın artması hedefleniyor. Kaya kamyonlarının tamamının elektrikliye dönüştürüldüğünde yıllık yaklaşık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor. Projedeki tüm kaya kamyonlarının tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesi ile yıllık 2 bin 450 ton karbondioksit salınımı engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji, bataryaların yeniden şarj edilmesini sağlanacak.

“Projemiz hem madencilik hem de çimento sektörü için örnek teşkil edecektir”

Düşük karbonlu ve alternatif yakıtlara yönelen projeler ile maliyet ve çevresel etkileri düşürmeye gayret ettiklerini ifade eden Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, "Yılda 4,5 milyon ton hammadde taşıyan kaya kamyonlarımızın dizel yakıttan elektrikliye dönüşüm projesi hem madencilik hem de çimento sektörü için örnek teşkil edecektir. Kullanılmayan motorinin ekonomik katkısı yanı sıra daha temiz bir enerji kaynağı olan elektriğin tercih edilmesi karbon emisyonlarımızı azaltarak, nakliye kaynaklı karbon ayak izimizi silecektir. ABB Türkiye ve ABB Global’in teknoloji ve deneyimleri ile gerçekleşecek olan projenin hem şirketlerimize hem de dünyamıza değer katacağına inanıyorum. Ortağımız, 2030 Global Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında operasyonlarında ve gerçekleştirdiği projelerde sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. Bu projede ortağımızın yüksek teknolojili fabrikalarında üretilen enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacaktır. Bu proje kapsamında, kaya kamyonlarının elektrikliye çevrilmesi için ihtiyaç olan tüm ekipmanların ‘traction sistemi’, batarya paketi, elektrik motoru, araç kontrol sistemi, elektrikli araç şarj istasyonunun tedariki ve sistem mühendisliğinden sorumlu olacaktır” şeklinde konuştu.

“Elektrikli operasyonlara geçişi hızlandırmaya yardımcı olan uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize güveniyoruz”

İş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten ABB Türkiye Traction Divizyonu Müdürü Saim Baran, "Şirketimiz, yüksek teknoloji içeren E-Mobility ve Raylı Sistem Traction Konverterleri, Enerji Depolama Sistemleri ve Elektrikli Araç Şarj çözümlerinde tedarikçilerden biridir. Şirketimiz olarak tamamen elektrikli operasyonlara geçişi hızlandırmaya yardımcı olan uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize çok güveniyoruz. 100 yılı aşkın deneyimimiz ile geliştirilip üretilen ürünlerimiz birçok Raylı Sistem ve E-Mobility projesinde karbondioksit emisyonunu sıfırlayarak müşterilerimizin enerji tasarrufu sağlamasına, maliyetleri düşürmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacının tüm Dünya’da oldukça hızlı bir şekilde arttığı bu günlerde, ABB olarak dünyada ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu sıfır emisyon projesinde, olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.

2030’a kadar karbon ayak izini düşürme ve net sıfır emisyon hedefi

Nuh Çimento, 2030 yılına kadar çimento faaliyetlerinde karbon ayak izini düşürme, net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde, dizel yakıtlı araç ve iş makinelerinin tamamını elektrikliye dönüştürmek için 2018 yılında dizel ekskavatörlerini elektrikliye çevirmeye başladı. Yeni proje ile de sürdürülebilirlik taahhütlerini gerçekleştirme yolunda teknolojik işbirliği yaptığı ABB ile 30 yıldır kullanımda olan kaya kamyonlarını elektrikliye dönüştürme kararı verdi. Nuh Çimento ve ABB arasındaki bu işbirliği ile yüksek güçlü ve uzun ömürlü enerji depolama sistemlerinin kullanılmaya başlanması, kaya kamyonlarının işletmecilik maliyetlerini düşürecek, daha uzun kullanılabilirlik ömrü sunacak ve daha yüksek verimlilik sağlanmasına zemin oluşturacak. Kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji, bataryaların yeniden şarj edilmesini sağlayacak. Bu kullanım şekli ile kaya kamyonlarının genel verimliliği artırılarak şarj ihtiyacı azalacak ve operasyonel verimlilik artacak. 30 yıldır Nuh Çimento maden sahalarında kullanılan kaya kamyonlarının tamamen elektrikle çalışan makinelerin arasına dahil olmasına ve uzun yıllar boyunca kullanımda kalmasına olanak sağlanacak.