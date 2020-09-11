banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
En yüksek gelir İstanbul’a ait
En yüksek gelir İstanbul’a ait
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Bu proje ile Türk hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurutulacak

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ İLE ZİRAAT BANKASI ORTAKLIĞIYLA ÜLKE HAYVANCILIĞI DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULUYOR. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ BAŞKANI KAMİL ÖZCAN, PROJENİN TÜRKİYE’DEKİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR MİLAT OLACAĞINI BELİRTEREK “ŞU ANDA 5 İLDE KABA YEM VE DÜVE TEDARİKİNE BAŞLADIK. YETİŞTİRİCİMİZ ARTIK FIRSATÇILARIN ELİNE DÜŞMEYECEK” DEDİ.

Ekonomi 11.09.2020, 12:08
4
Bu proje ile Türk hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurutulacak

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Ziraat Bankası ortaklığıyla ülke hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, projenin Türkiye’deki hayvancılık sektörü için bir milat olacağını belirterek “Şu anda 5 ilde kaba yem ve düve tedarikine başladık. Yetiştiricimiz artık fırsatçıların eline düşmeyecek” dedi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı Bozdoğan Alamut’ta bulunan Düve Yetiştirme Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Birlik ile Ziraat Bankası arasındaki ortaklığın detaylarını ve Türk hayvancılığına sağlayacağı faydaları dile getirdi. Türkiye’nin gerek hayvan varlığı, gerekse iklim ve bitki örtüsü bakımından hayvancılıkta da asla dışa bağımlı bir ülke olmaması gerektiğini belirten Özcan, “Maalesef Türkiye’nin milyonlarca doları hayvan ithalatına gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin destekleri ile Ziraat Bankası ile ortaklık oluşturduk” diyerek bu ortaklık kapsamında artık tüm ülke üreticisine kaba yem ve damızlık düve tedariki sağlanacağını söyledi.

Projenin bir diğer özelliğinin ise hayvancılıkta da yerli ve millileşmenin sağlanıp yetiştirici ve üreticinin fırsatçılardan korunacağını kaydeden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, “Ülke menfaati için bu proje hem desteklenmeli hem de korunmalıdır. Damızlık dişi hayvan varlığının ıslahı, korunması, arttırılması ve süt hayvancılığı piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlamak amaçları çerçevesinde Ziraat Bankası ve Birliğimiz tarafından işbirliği modeli geliştirilmiş ve iş ortaklığı kurulmuştur. Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığımız ile birlikte hizmetlerimiz daha da artacaktır, orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecektir. Bu işbirliği ile ülkemizin hayvan ithalatının sonlandırılmasına katkı sağlamayı, hatta büyükbaş hayvancılıkta ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu ortaklıkla yetiştiricinin yıllardır hayalini kurduğu bir sistemin devreye girdiğini belirten Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör ise, “Yetiştiricilerimizin sağlıklı, kaliteli düve ve kaliteli kaba yem temininde yaşadığı zorluklar ve dişi danalarını piyasa koşullarının altındaki fiyatlara satma hususlarındaki sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Birliğimiz tarafından 2018 yılında kurulan Damızlık Düve Çiftliği ile yetiştiricilerimize hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığımız ile birlikte hizmetlerimiz daha da artacaktır, orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecektir. Bu işbirliği ile ülkemizin hayvan ithalatının sonlandırılmasına katkı sağlamayı, hatta büyükbaş hayvancılıkta ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz" diyerek, bu modelin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0