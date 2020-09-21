Bu okulda eğitim alan işsiz kalmıyor

Balıkesir (iha) – Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MESTEM) iş dünyasının beklediği nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve OSB Müdürü Mesut Eray, 100’den fazla firmanın istediği nitelikli personeli talep etmesi halinde MESTEM’in atölyelerinde eğitimlerin başlayacağını müjdeledi.

Balıkesir’in eğitim ve iş dünyası MESTEM’in atölyeleri ile güçlenecek. Organize Sanayi Bölgesi içinde açılacak olan 5 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayi dünyasının ara eleman sıkıntısını gidererek istihdama katkı sağlayacak.

MESTEM ile ilgili bilgi veren Balıkesir Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, fiziken genişleyen OSB’nin vizyon olarak da geliştiğini ifade etti. Bekki, “Balıkesir’in ulaşımda kavşak noktası olduğunu hatırlatarak başlayalım sözümüze. Bugün İstanbul’dan çıkıldığı zaman 2-2.5 saatte Balıkesir’de olabiliyorsun. Bursa’ya yarım saatlik bir mesafede, İzmir’e de bir o kadarlık mesafede yeni otobandan sonra. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 113 tane fabrikamız üretime geçmiş durumda, toplamda 125 tane katılımcımız vardır. Bu 125 fabrikanın 113’ü üretimde, 9 fabrikamız da inşaat aşamasındadır. Organize Sanayi Bölgemizde 3 etap genişleme alanımız bulunmaktadır. 1. Etap 156 hektarlık genişleme alanımızın kamulaştırması bitirildi. Önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarına başlayarak OSB’nin yeni parselleri sanayicilere hazır hale getirilecektir” dedi.

Gümrük müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi için hedefleri olduğunun altını çizen Bekki, “Organize Sanayi Bölgesinde genişleme sürecine girmiş durumdayız. Bu genişleme sürecinin 1. etabının kamulaştırması bitti. Muhtemelen 3-4 ay içerisinde altyapı çalışmaları başlanmış, hızlı bir şekilde tamamlanmış olur. Gümrük alanımız oluşturuldu. Gümrük alanımızla da ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. Bunu hızlı bir şekilde faaliyete geçirmemiz gerekiyor çünkü Balıkesir’den sevk edilen ihracat ürünleri Bursa Gemlik veya Aliağa veya İzmir limanlarındaki gümrükte işlemleri yapılmaktadır. Burada lojistik köy var, lojistik köyle karşı karşıya olan bir gümrük alanımız oluştu. Bakanlık tarafından yer tahsisi yapıldı ve onaylandı. Bina ve tesislerinin inşaatlarını bitirerek hızlı bir şekilde gümrük müdürlüğünü işletmeye hazır hale getireceğiz.. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizde mevcut atık su artıma tesisimiz var. Bu 3 bin metreküplük arıtma tesisimiz 10 bin metreküpe çıkartılacak. Altyapısı hazırlandı, şu anda mevcut arıtma tesisi zor taşımaya başladı. Bununla ilgili ihale Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bir ay içerisinde yapılacak. Enerji alt yapımız da çok iyi durumda. Elektrik tarfo merkezimiz var, indirim merkezimiz var. Sanayicilerimiz elektrikten çok uygun bir şekilde faydalanıyor. 50 megavatlık kurulu gücümüze 100 megavat daha ilave etmiş durumdayız. Bu da önümüzdeki günlerde hazır bir şekilde yeni yatırımcılar geldiğinde hazır halde elektriğimizi kesintisiz bir şekilde vereceğiz” dedi.

Hedef 35 bin çalışan, 1 milyar dolar ihracat

Başkan Vekili Hüseyin Bekki sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda Organize Sanayi Bölgesinde 11 bin 600 çalışanımız var. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra yeni alanlarımızla birlikte bu sayı 35 bin çalışana ulaşacak. Hedefimiz o yöndedir. Artı olarak 1 milyar dolarlık ihracat hedefine de adım adım yaklaşıyoruz Balıkesir olarak. Organize Sanayi Bölgemiz pandemi döneminde gerçekten zoru atlattı. Ülke anlamında ve dünya anlamında zor günler geçirdik. Fakat Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 113 tane üretimdeki firmadan 90 tanesi kesintisiz olarak hizmete devam etti bu dönemde. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde dahi valilikten alınan izinlerle biz 90 tane firmamızı faal hale getirdik kesintisiz çalıştırdık. Sektörel bazda olumsuzluk yaşayan ama yüzde 90’ı yoluna aynı şekilde devam etti. Bu pandemi dönemindeki yaşanan olumsuzlukları artı yöne geçirmesini bildi, bunu bir fırsat olarak kazanmasını, değerlendirmesini bildi.

Fabrika isteyecek MESTEM yetiştirecek

Sözlerine MESTEM ile devam eden Bekki, “Bütün buradaki yeni gelen sanayicilerin içerdeki mevcut 113 tane üretim fabrikamızın ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara teknik destek verecek. Düz liseden yani normal liseden mezun olmuş elinde herhangi bir mesleği olmayan öğrencilere burada mesleki destekler verilerek çalışmaya hazır hale getireceğiz ve bu belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. Gittikleri yerlerde de mesleki yeterlilik belgesini eline alarak gidecek. İşe başvururken de ‘Ne iş olsa yaparım’ mantığı ile hareket edilmeyecek. Gittiğinde ‘Benim şu elektrik donanım otomasyon sisteminde belgem var ben bunun eğitimini aldım’ şeklinde konuşacaklar. Enerji sistemleriyle ilgili, mekanik işlerle ilgili, CNC tornalarla ilgili bütün belgeler ellerinde olarak iş başvurusu yapabilecekler. Veya mevcut fabrikalar ‘Benim şu nitelikte, şu özellikte personele ihtiyacım var’ dediğinde fabrikaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu atölyeler çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Eray: “MESTEM otomasyona geçişte mihenk taşı olacak”

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, MESTEM’in iş dünyasına ne gibi katkılar sağlayacağını aktardı. Müdür Eray, “Mesleki eğitim merkezimiz 5 atölye ve 5 derslikten oluşmakta. Buranın kuruluş amacı öncelikle mesleki eğitime destek vermek ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların da nitelikli personel ihtiyacını karşılamak. Birinci önceliğimiz şu anda Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye ihtiyacını karşılamaktır. İkinci maksat, eğitim hayatı bitmiş ama herhangi bir niteliğe kavuşamamış olan personeli burada çeşitli kurslar açarak onları nitelikli hale getirerek onları istihdam için sanayicimize fabrikalarımıza göndermek. Üçüncü maksadımız, MESTEM’de bulunan otomasyon atölyelerimizdeki eğitimler ile özellikle Balıkesir’li Sanayicimizi’de otomasyona geçişle alakalı örnek olmasını sağlamak. Buradaki metal işleri atölyesinde bulunan çeşitli kaynak makinaları, fabrika otomasyon atölyesindeki otomasyon sistemleri gibi çok güzel eğitim setleri bulunmakta. Bu atölyelerimizi fabrikalarımızın oryantasyon eğitimlerini burada yapması için de tahsis edeceğiz. Aynı zamanda buranın Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak da kullanımını sağlamak maksadıyla yaptık. Tabi biraz önce de ifade ettiğim en önemli yan özelliklerinden bir tanesi de Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ulusal ve global firmaların yanında Balıkesirli sanayicimizi de özellikle otomasyona geçişte burası çok önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum” dedi.

Müdür Eray şunları kaydetti: “MESTEM’de.bulunduğumuz atölye metal işleri atölyesidir. Ayrıca makine teknolojileri atölyesi, yenilenebilir teknoloji atölyesi, bilişim dershanesi, temel mekanik atölyesi ve fabrika otomasyon atölyeleri de eğitim merkezimizde bulunmaktadır. En fazla personel sıkıntısı çekilen branş olan kaynakçı yetiştirebilmek için her türlü kaynak makinesinin bulnduğu Metal İşleri atölyemizi de çok etkin bir şekilde kullanacağız. Kaynak robotu, kaynak eğitim simülatörü, toz altı kaynak makinesi, her türlü oksijen ve elektrik kaynak makinelerini burada bulunmakta. İnşallah 1 Ekim’den itibaren tabi pandemi süreci de izin verdiği sürece kurslarımızı açarak mesleki eğitime katkı sağlayacağız. Organize Sanayi Bölgelerimizde bulunan fabrikalarımıza da nitelikli personel yetiştireceğiz”