banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti. Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak.

Ekonomi 08.02.2021, 10:43
3
Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti. Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak amacıyla üreticinin ihtiyacına yönelik alet-ekipman desteğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticilerin kullanımına sunulmak üzere Akdeniz Ziraat Odası’na 2 adet bitkisel atık kıyma makinası teslim etti. Akdeniz Ziraat Odası’nın görev alanında bulunan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki üreticiler, budama sonrası atıkları yakmak yerine bu makineyle öğüterek toprağa doğal gübre olarak kazandıracak. Bu destek ile aynı zamanda üreticinin iş gücü ve zirai ilaç masrafları da azalacak. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, üretimi ve üreticiyi desteklemek adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Bitkisel atık kıyma makinesinin üreticiler için birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade eden Gökçek, makinenin hem maliyeti düşüreceğini hem de işgücü masrafını azaltacağını söyledi. Kıyılan budama atıklarının yeniden yapılan sürümde toprağa karıştığını ve organik gübre olarak toprağı zenginleştireceğini ifade eden Gökçek, makinenin bu yönüyle çevre dostu olduğunu vurguladı. Gökçek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler veriyoruz. Özellikle kooperatiflerimizin, birliklerimizin ve ziraat odalarımızın talepleri üzerine projelerimizi geliştiriyoruz. Bundan önce de bildiğiniz üzere üzüm sıkma, hamur yoğurma, zeytin boylama ve erik boylama makinesi gibi desteklerde bulunduk. Bu desteklerimizin amacı üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, onlara bir zaman kazandırmak. Dolayısıyla gelen talepleri değerlendirip yıl içerisinde plan ve projelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bugün de bitkisel atık kıyma makinesini Ziraat Odamıza teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, işi kolaylaştırdı”

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine teslim edilen 2 bitkisel atık kıyma makinesine ilişkin olarak, “Mersin merkez 4 ilçenin temsilci Odasıyız. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal desteklerini izliyoruz. Zaten bu dal parçalama makinesini bizim talebimiz üzerine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize temin etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, artı işi kolaylaştırdı” diye konuştu.

Bu destek ile toprağa da organik gübre sağlandığını vurgulayan Yılmaz, “Aksi takdirde bu dalları dışarı çıkarıp yakmak zorundayız. Havayı kirletiyoruz. Zaman zaman yangın çıkmalarına da sebep oluyor. Bunu da önlemiş olduk. Bu makineler bize teslim edildi. Biz de çiftçilerimize, bu makineleri en rahat, en kolay şekilde kullanmalarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu”

Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi’nde 16 dönümlük narenciye arazisi sahibi Levent Korucu ise budama yaptıktan sonra havaya ve toprağa zarar veren yakma yöntemi ile atıkları bertaraf etmeye çalıştıklarını belirterek, “Budama sonrası çalıları toplayıp arazinin dışına çıkarıyorduk. Yakıyorduk. Yakarken ister istemez doğa da kirleniyordu. Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu. Bizim için büyük bir eziyet ve zulümdü. Çok büyük bir kolaylık oldu bizim için bu makine. Daha önce 10 kişi ile 2 günde yapabileceğimiz işi şu an bu makine ile 1 günde halledebiliyoruz. 1 gün bile sürmüyor. Bu hizmeti bize ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, Tarım Dairesi Başkanı’na ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Musa Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bekirde Mahalle Muhtarı Ahmet Hamdi Er, kendisinin de 70-80 dönüm arazisi bulunduğunu ifade ederek, “Hiç yoksa çalı toplamaya 50-60 lira yevmiyeden aşağı vermiyordum. Ama şimdi makine ile çok kolaylaştı. Yoksa çok berbat bir durumda çalı çekiyorduk dışarı. Çok uğraşıyorduk. İşçi bulamıyorduk bir de. Bu makine ağaca zarar vermiyor, bazı yerlerde ateş yaktığımızda bazen yangın bile çıkabiliyor arazinin içerisinde. Ama artık bu sistemle böyle bir şey kalmayacak çok şükür” dedi.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16