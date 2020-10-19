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Bu köyün kadınları bağcılıkta iddialı olmak istiyor

TARİHİNDE YOĞUN OLARAK YAPILAN BAĞCILIĞI GÜNÜMÜZDE TARİHİNE UYGUN OLARAK SÜRDÜREN KIRKLARELİ’NİN KIZILCIKDERE KÖYÜ KADIN ÜRETİCİLERİ BU ALANDA YENİ ATAKLAR YAPMAK İSTİYORLAR.

Ekonomi 19.10.2020, 09:54
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Bu köyün kadınları bağcılıkta iddialı olmak istiyor

Tarihinde yoğun olarak yapılan bağcılığı günümüzde tarihine uygun olarak sürdüren Kırklareli’nin Kızılcıkdere Köyü Kadın Üreticileri, bu alanda yeni ataklar yapmak istiyorlar.

Bağcılıkta yeni bilgi ve teknoloji ile bağcılık alanında yatırım yapmak isteyen Kızılcıkdere köyü kadın üreticilerinin Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ilettikleri talepleri üzerine Kızılcıkdere köyünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan kadın üreticileri, Kırklareli bağcılığının her ne kadar geçmiş dönemlerine göre azalsa da köylerinde önemli bir geçim kaynağı olan bağcılık ile ilgili yapacakları yeni yeni yatırımlar ile bağcılık ile anılan köylerinin bu alanda daha da ileri taşımak istediklerini belirttiler.

Taleplerini ve gelecek planlarını dile getiren kadın üreticiler, bağcılık ile ilgili daha donanımlı bilgiye sahip olabilmek için kurs talep etti. Bunun üzerine iş yoğunluğunun azaldığı kış aylarında tarihleri ileriki bir zamanda belirtilmek üzere bağcılık ile ilgili kurs açılması planlandı.

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