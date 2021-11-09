banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor

Hepsiburada ‘Efsane Kasım’ kampanyası ile birlikte elektronikten mutfak eşyasına, çocuk ve bebek ürünlerinden kitaplara kadar bir çok ürün grubunda her evin ekonomisine uygun bir şekilde indirimler uyguluyor.

Ekonomi 09.11.2021, 15:49
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor

Hepsiburada ‘Efsane Kasım’ kampanyası ile birlikte elektronikten mutfak eşyasına, çocuk ve bebek ürünlerinden kitaplara kadar bir çok ürün grubunda her evin ekonomisine uygun bir şekilde indirimler uyguluyor.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet alışverişi platformlarından birisi olan Hepsiburada’nın her yıl uyguladığı ‘Efsane Kasım’ kampanyası, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Geniş ürün yelpazesinde bir çok ürün grubunda uygulanan indirimler, her evin ekonomisine uygun olarak tasarlanıyor. Bu ay ürünleri uygun fiyatlarla alan vatandaşlar, taksit ödemelerine ise 2 ay sonra başlayabiliyor. Aylık 250 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan Hepsiburada’nın yetkilileri, bu sayısının Kasım ayında çok daha fazla olacağını ön görüyor.

“Ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız”

Kampanya hakkında bilgi veren Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Her yıl, kasım ayında müşterilerimize sağlanan büyük indirim ve fırsatlarla piyasayı hareketlendiriyor. Kasım ayı tüm iş ortaklarımızın, KOBİ ve işletmelerin üretim ve satışlarını artırıyor. Efsane Kasım’ı 6 yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak Hepsiburada başlatmıştı. Türkiye’ye ismini kazandırdığımız ‘Efsane Kasım’ dönemi için de yine bu odakla müşterilerimize efsane kampanyalar, sürpriz fırsatlar, muazzam indirimler ve geniş ürün yelpazemizle online alışveriş deneyiminde fark oluşturacak şekilde hazırlandık ve bu hazırlığımızın karşılığında da ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Türkiye’de bir ilk olarak başlattığımız ve artık gelenekselleşen ‘Efsane Kasım’, müşterilerimiz kadar ekosistemimizdeki işletmeler için de işlerine sunduğu katkı dolayısıyla yılın en çok beklenen alışveriş dönemi oldu. Bu anlamda yaptığımız hazırlıkları bu dönemde oluşturduğumuz istihdam hacmine ve ekonomiye de katkı olarak görüyoruz” dedi.

“Kasım için kapasitemizi birkaç kat arttırarak hazırlandık”

Efsane Kasım’ın ilk gününde en çok satan ürünlerin başında süpermarket kategorisinde yer alan deterjan ve temizlik ürünleri geldiğini belirten Timirci, “Çamaşır ve bulaşık deterjanı, kağıt havlu gibi ürünlerin zirvede yer aldığı liste kişisel bakım kategorisindeki saç kurutma makineleri ve şampuanlar ile devam etti. Elektrikli mutfak aletleri kategorisinde yer alan çay makineleri ve ütüler de en çok satan ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca ikincisi 1 TL’lik özel ürünler ve 999 liralık robot süpürge müşterilerin büyük ilgisini çekti. Operasyon merkezlerimizde ciddi yoğunluklar yaşadık. Lojistik merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Yani hiçbir saat durmuyoruz. Kasım için kapasitemizi birkaç kat arttırarak hazırlandık. Gelen yoğun talepler de bu hazırlığımızın karşılığını gösteriyor açıkçası. Müşterilerimize ürünleri hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. Pazar günü alışveriş yapan müşterilerimizden bir çoğu ürünlerini dün teslim aldılar. Bu hızımızı da kampanyanın sonuna kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Bu düşük fiyatlarla ekonomilerine katkıda bulunmak istiyoruz”

Kampanya kapsamında uygulanan indirimlerden de bahseden Timirci, “Kitaplarda yüzde 70’e varan, bebek ürünlerinde ve oyuncaklarda yüzde 60’a, yapı market ürünlerinde yüzde 60’a, robot süpürgelerde yüzde 40’a ve beyaz eşyalarda yüzde 30’a varan indirimlerimiz mevcut. Bu yılki ‘Efsane Kasım’da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok ürün grubunda indirimler, sıra dışı sürprizler ve avantajlar sunuyoruz. İlk olarak, müşterilerimizin bütçelerine, platformumuzdaki işletmelerin işlerine katkı sağlamak için, ekonomideki durumu göz önünde bulundurarak ‘şimdi al ocakta öde’ kampanyasını hayata geçirdik. Bu şekilde yaparak müşterilerimizin kasım ayı içerisinde en uyguna alışverişlerini yaparak bu düşük fiyatlarla ekonomilerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla beraber alışverişlerinin ödemelerine 2 ay sonra, ocak itibariyle başlıyorlar. Böylece taksit erteleme imkanı da sağlamış bulunuyoruz. 3 ana kampanyamızdan bir diğeri ise, Türkiye’nin gençlerine yönelik hazırlanan ‘Efsane Gençlik’ kampanyamız. Gençlere bütçe ve ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ve yüzde 70’lere varan indirimler sunduğumuz kampanyadan Hepsiburada’ya ‘edu.tr’ mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayan herkes faydalanabilecek. ‘Efsane Kasım’ın diğer inanılmaz fırsatı ‘Paylaş Kazan’ ise, Hepsiburada’da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir ‘kazanma şansı’ verecek. Bu kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında ‘Hepsipapel’ kazanacaklar” şeklinde konuştu.

“Alışveriş kararınızı ertelemeyin”

Türkiye’deki online ticaretteki lider platformlardan birisi olduklarının altını çizen Timirci, “Normal zamanlarda aylık 250 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekorlar kırıyoruz. Bu kasım ayında çok daha yüksek rakamların oluşacağını görüyoruz. Pazar günü başladığımız kampanyamızda ciddi şekilde yoğunluğumuz var. Bu yoğunlukla beraber trafiğimizin de kat kat artacağını görüyoruz. Kampanyamız 11 Kasım’da bitiyor ama şu anda Hepsiburada’da kampanyalar Kasım ayı boyunca farklı günlerde devam edecek. Ama beğendiğiniz ürünleri uygun fiyata bulduğunuzda alışveriş kararınızı ertelemeden almanızı şiddetle tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6