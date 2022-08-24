Bu ilimize yatırım yapanlar yaşadı! Arsa fiyatları yüzde 180 arttı
Yılın ilk 6 ayında arsa ve tarla satışları yüzde 20'den fazla artış gösterdi. Yıllık fiyat yükselişi ise yüzde 80'i aştı. Bir ilimizde ise fiyatlar yüzde 180 oranında artı.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında 225 bin arsa ve 350 bin tarla satılırken, bu yılın aynı döneminde arsa satışı 274 bin, tarla satışı ise 430 bin adede çıktı.
ARSA SATIŞINDA YÜZDE 21 ARTIŞ
Arsa satışında yüzde 21, tarla satışında yüzde 23'lük artış yaşandı. Toprağa yatırım konut yatırımını yakaladı.
Yükselen ilgi arsa fiyatlarına yansıdı. Bir gayrimenkul değerleme platformunun verilerine göre, bu yılın temmuz ayında arsa fiyatında yıllık artış oranı yüzde 83'ü buldu.
ANTALYA ARTIŞTA İLK SIRADA
Fiyat artışında yüzde 180 ile Antalya ilk sırada yer alırken, onu yüzde 131 ile Rize, yüzde 111 ile İstanbul, yüzde 104 ile İzmir ve Muğla takip etti.
Son bir yılda Yalova'da arsa fiyatları yüzde 92, Artvin'de yüzde 81, Giresun'da yüzde 76, Eskişehir'de yüzde 74 ve Denizli'de yüzde 73 artış gösterdi. (haber 3)
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