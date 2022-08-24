Bu ilimize yatırım yapanlar yaşadı! Arsa fiyatları yüzde 180 arttı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında 225 bin arsa ve 350 bin tarla satılırken, bu yılın aynı döneminde arsa satışı 274 bin, tarla satışı ise 430 bin adede çıktı.

ARSA SATIŞINDA YÜZDE 21 ARTIŞ

Arsa satışında yüzde 21, tarla satışında yüzde 23'lük artış yaşandı. Toprağa yatırım konut yatırımını yakaladı.

Yükselen ilgi arsa fiyatlarına yansıdı. Bir gayrimenkul değerleme platformunun verilerine göre, bu yılın temmuz ayında arsa fiyatında yıllık artış oranı yüzde 83'ü buldu.

ANTALYA ARTIŞTA İLK SIRADA

Fiyat artışında yüzde 180 ile Antalya ilk sırada yer alırken, onu yüzde 131 ile Rize, yüzde 111 ile İstanbul, yüzde 104 ile İzmir ve Muğla takip etti.

Son bir yılda Yalova'da arsa fiyatları yüzde 92, Artvin'de yüzde 81, Giresun'da yüzde 76, Eskişehir'de yüzde 74 ve Denizli'de yüzde 73 artış gösterdi. (haber 3)