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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,11, altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,80, euro/TL yüzde 0,17 değer kaybetti.

Ekonomi 07.05.2021, 22:41
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.400,15, en yüksek 1.444,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,11 artarak 1.441,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 kazanımla 483,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,52 artışla 3.208,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 765,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 784,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kaybederek 8,2350 liraya, euro da yüzde 0,17 azalarak 10,0070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,83, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,11 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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