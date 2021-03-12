Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,00 artarak 1.557,39 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazanımla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2.759,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 674,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 liraya, euro yüzde 1,09 artarak 9,0530 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.