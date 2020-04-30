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BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:57
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BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,03 liradan 5,19 liraya, Ankara’da 5,17 liradan 5,33 liraya, İzmir’de ise 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Güncelleme: 30.04.2020 17:00
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