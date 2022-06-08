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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Pompaya yansıyacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27,87 liraya yükselecek.
Ekonomi 08.06.2022, 13:49 08.06.2022, 14:01
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken motorin grubunda fiyat artışı bugün itibariyle pompalara yansıdı.
Benzin ve motorin son olarak 2 Haziran'da 1.22 ila 1.49 TL'lik zam uygulanmıştı.
Yeni fiyat artışı sonrası motorinin litresi İstanbul'da 27.87, Ankara’da 27.92, İzmir’de de 27,93 TL'ye yükseldi.