banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi. Pompaya yansıyacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27,87 liraya yükselecek.

Ekonomi 08.06.2022, 13:49 08.06.2022, 14:01
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,93 TL zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken motorin grubunda fiyat artışı bugün itibariyle pompalara yansıdı.

Benzin ve motorin son olarak 2 Haziran'da 1.22 ila 1.49 TL'lik zam uygulanmıştı.

Yeni fiyat artışı sonrası motorinin litresi İstanbul'da 27.87, Ankara’da 27.92, İzmir’de de 27,93 TL'ye yükseldi.

#mazot #motorin
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu