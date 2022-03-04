Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Savaşın ateşlediği petrol fiyatlarıyla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir zam daha geliyor.

Dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 53 kuruş, motorine ise ise 1 lira 33 kuruş zam gelmiş ve Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 TL, İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkmıştı. Ayrıca, Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 TL'ye İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 TL'ye, İzmir'de ise 17,69 liradan 19,02 TL'ye yükselmişti.

Fakat son 2 günde 2 kez zam gelen benzin ve motorine bu gece 3'üncü bir zam daha masada...

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine, 1,17 TL, motorine ise 1,29 TL yeni zam geliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS'TEN "KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLSİN" ÇAĞRISI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, KDV oranında indirim çağırısı yaptı. Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya krizi ile başlayan ve öngörülemez şekilde yükselen ham petrol ve akaryakıt fiyatları nedeniyle ekonomide daralmanın sürdüğünü belirterek, "Biz de EPGİS olarak akaryakıt fiyatları üzerinde yer alan 2 lira 89 kuruşluk KDV’de oranının yüzde 1 e indirilmesinin katkı sağlayacağına inanmaktayız” dedi

Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını belirten Fesih Aktaş, “19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır” şeklinde konuştu.