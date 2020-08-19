Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor
BAFRA OVASI'NDA YAKLAŞIK 30 BİN DEKAR ALANDA EKİMİ YAPILAN KAPYA BİBERİN HASADI 11’NCİ AYA KADAR DEVAN EDECEK. TARLA’DA 2 BUÇUK LİRADAN İŞLEM GÖREN BİBER FİYATLARI ŞİMDİLİK ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR.
Samsun’un Bafra Ovası’nda üretilen kapya biberin bir tanesi ortalama 250 gram geliyor.
Bafra Ovası’nda yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan kapya biberin hasadı devam ediyor. Tarlada kilosu 2 buçuk liradan işlem gören kapya biber fiyatları şimdilik üreticinin yüzünü güldürüyor. Biber tarlalarını gezen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Ben buradan salça yapan hanımlara seslenmek istiyorum. Her pazara gittiklerinde salçalık domates ve biberde Bafra’nın ürününü tercih etsinler" dedi.
Bir tanesi en az 230 gram
Başkan Tosuner şöyle devam etti:
"Biberin bir tanesi en az 230 gram. Salçada da yüzde 70 verim oranı var. Ovada herkes arazide yapmış olduğu ürünün toprak tahlilini yaptırıyor. Kullanacağı gübreyi yerinde ve kilosunda kullanıyor. Girdilerin az olması, kazançların çok olması serisine döndük. Bunu Bafra’da gerçekleştiriyoruz. Bugün Bafra’da halden günlük kavun, karpuz, sebzenin her çeşidinden 1 ton çıktığı oldu. Çiftçilerimiz üretiyor, tüketmek için de aileler Bafra’nın sebzesini tercih etsinler."
"Üründen de fiyatlardan da memnunuz"
Üretici Fikri Macit ise "Biber sezonumuz başladı. Ürün verimi çok güzel. Fiyatlar da kilosu 2,5 lira civarında. Gecen seneye oranla fiyatlar hemen hemen aynı. Üründen de fiyatlardan da memnunuz. Bafra’nın biberi Türkiye’de tanındı, çok talep görüyor. Çok dayanıklı salçalık biber. Bunun normalde adı kapya ama bizim Bafra bunu salçalık biliyor. Biber sezonu uzun. Ortalama 3-4 ay sürer. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Yevmiye 120 lira olmasına rağmen beğenip çalışmıyorlar" ifadelerini kullandı.
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