Bu belediyede en düşük maaş 5 bin lira!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asgari ücreti 3100 TL'nin altına düşürmeyin" çağrısı CHP'li belediyelerde karşılık bulmaya devam ediyor. İzmir'in en kalabalık nüfusuna sahip Buca Belediyesi ise çıtayı daha da yükselterek en düşük işçi maaşını 5 bin TL olarak belirledi. Buca Belediyesi'nin DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri dün akşam saatlerinde uzlaşmayla sonuçlanıp, yüzde 70 oranında zamma imza atılınca işçiler adeta bayram etti.

Belediyedeki bin 300 çalışanı kapsayan TİS'in imzalanması sonrası bugün sabah saatlerinde Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler ve sendika yöneticileri, CHP'li Başkan Erhan Kılıç'a teşekkür etti. "İşçi dostu Başkan Erhan Kılıç", "İşçi başkan el ele güzel günlere" yazılı pankartlar açan işçiler, davul - zurna eşliğinde halay çekti. Belediye binasının önüne çıkan Başkan Kılıç da işçilerin halayına katılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

ÖDEYECEK KUDRETE SAHİBİZ

Onayladığı zam oranıyla Türkiye’de ve İzmir'in ilçe belediyeleri arasında rekor kıran Başkan Erhan Kılıç, işçilere kısa bir konuşma yaptı. 31 Mart'ta başkan seçildiğini ve 2 Nisan'da görevi devraldığını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şöyle konuştu:

"O gün ilk uğradığım yer temizlik işleri şantiyesiydi. Orada bir söz vermiştik. ‘Ücretteki adaletsizliği kaldıracağız, sahadaki emekçiye, parkları temizleyen, Buca'nın tüm çöpünü temizleyen, yağmur çamur kar dinlemeden bizlerin mutluluğu ve sağılığı için çalışan o emekçilerin alın terlerini yerde bırakmayacağız’ dedik. O dediğimizi de yaptık. Artık Buca Belediyesi'nde herhangi bir ücret adaletsizliği kalmadı. Bunun için verdiğimiz zam oranı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bu maaşları ödeyebilecek kudrete de sahibiz. Daha fazlasını da öderiz inşallah. Gelecekte çok daha iyi toplu sözleşmeler yapacağımıza inanıyorum. Ama bugün elimizden bu geldi.”

ASLINDA BU ÜCRETLER DE YETERLİ DEĞİL

Toplu sözleşme sürecinde gösterdikleri iyi niyetli tavır ve işlerini aksatmamaları nedeniyle de belediye işçilerine teşekkür eden Başkan Kılıç, "Bu ücretler ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu ücretlerin de halen yeterli olduğunu düşünmüyorum bu yaşam koşullarında. Yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu bir koşulda, bu ücretler de aslında halen makul değil. Ama tabii ki bizim de gelirlerimiz belli. Sizlerden artık şunu istiyorum; işinize sımsıkı sarılın, parklarımız, sokaklarımız pırıl pırıl olsun. Bizler de bu halkın karşısına alnımız ak çıkalım" diye konuştu.

İŞÇİLER MUTLU

Kutlamaya gelen temizlik işçilerinden Hayrettin Başkes, "Başkanımız bize verdiği sözü tuttu. Bu pandemi döneminde insanlar işlerinden olurken biz fazlasını aldık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gözlerinin içi gülen bir diğer işçi Birgül Tekin ise "Bu artışı pek beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Başkanımıza arkamızda durduğu için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyedeki kadın personellere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise engelli personellere prim verilmesi de TİS'le kararlaştırıldı.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr