Bu belediye ihtiyaç duyduğu elektriği kendi üretiyor

Sivas Belediyesi ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla kurduğu güneş enerji santralinin birinci etabı düzenlenen törenle açıldı.

Yerli ev yenilenebilir kaynaklarla kendi enerjisini üretmeyi hedefleyen Sivas Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Bu çerçevede bir süre önce kent merkezi Çayboyu Mahallesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna başlanılmıştı. GES’te ilk etap tamamlandı. 1 MW kurulu güce sahip birinci etap düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından proje tanıtım filmi izlendi. Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Belediye bütçesine katkı sağlıyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, açılışını yaptıkları GES projesinin 8-9 aydır belediye bütçesine katkı sağladığını belirterek, “Bu projelerin hem kurumların bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı hepimizin malumudur. Sivas Belediyesi olarak elimizdeki hazır arazilerde değerlendirerek öncelikle içerisinde bulunduğumuz açılışını yaptığımız alanı hayata geçirdik yaklaşık 8-9 aydır üretim halinde belediye bütçemize katkı sağlıyor. Bunlarla eş zamanlı olarak Enerji bakanlığımızla İPA fonlarından aldığımız yaklaşık 15 milyon liralık bir destekle bu bölgeye yapacağımız toplam 4 en varlık GES projemiz tamamlanmış olacak. O günkü rakamlarla 7 milyon TL’ye ihale etmiş olduğumuz bu proje güncel maliyeti bu günkü rakamlarla 15 milyon TL oldu. Biz bu bölgeye 4 (Megawatt) mVa yaklaşık 60 milyon TL’lik bir GES yatırımını yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.

60 milyon liralık tasarruf sağlanacak

Başkan Bilgin, 2023 yılı sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilen bir belediye olarak belediye bünyesine 60 milyon liralık tasarruf sağlanacağını belirterek, “Temel amacımız ve hedefimiz 2023 yılı sonunda Sivas Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek şekilde projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. 10 bin mVa’lık 4.etap GES projemizle ilgili çalışmalarda hem arsa temini noktasında hem finansman noktasında belli bir noktaya geldik. Asıl olan finansmanı çözmekti ve bunu çözdük. Arazi problemini de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduğumuz takdirde 2023 yılı sonunda Sivas Belediyesi kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilen bir belediye olarak bu günkü rakamlarla yıllık bütçesine 60 milyon liralık bir tasarrufu sağlamış olacağız” dedi.

“Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Türkiye’nin ve dünyanın enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyerek, “Bu enerji noktasında dışa bağımlı olan ülkelerde her zaman bütçesine maliyet olarak olumsuz olarak yansımakta ve cari açık olarak da karşımıza çıkmaktadır. Alternatif ve yenilenebilir enerjilere yönelmek çok önemli bu enerjilere yönelince her şeyden önce kaynağı fosil olan petrol gibi kömür gibi çevreyi kirleten ve maliyeti yüksek olan doğalgazdan uzaklaşarak çevreci yerli ve milli enerjilere yönelmiş oluyoruz. Bu gün hayata geçirdiğimiz bu projede önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Açılış duasının yapılmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek alanın açılışı gerçekleştirildi. Bu proje ile birlikte Sivas Belediyesi üreteceği elektrikle tüm tesislerinin elektriğini karşılayıp doğaya katkı sağlayacak.