“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine Vodafone mağazaları da dahil oluyor

Perakende kanalında başlattığı yeşil dönüşüm çalışmalarına devam eden Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine mağazalarını da dahil etti.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarına çevreci ve sürdürülebilir bir kimlik kazandırmaya devam ediyor. Operatör, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine mağazalarını da dahil etti. Buna göre, Vodafone mağazalarında toplanacak elektronik atıklar Akademi Çevre işbirliğiyle geri dönüşüme kazandırılacak. Geri dönüşümünden elde edilecek ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı açılacak. Projeye ilk etapta 90 pilot mağazayla başlanacak. Operatör, mağaza çalışanları için Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık konulu online eğitim ve video içerikleri de hazırladı. Şirket, eğitime katılan çalışanlarına çevreci hediyeler verecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Türkiye geneline yayılan bine yakın mağazamızla müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışıyla yenilediğimiz mağazalarımızın yeşil dönüşümüne önem veriyoruz. Bu doğrultuda, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak üzere hayata geçirdiğimiz ve 3 yıldır toplanan elektronik atıklarla yaklaşık 8 bin çocuğun hayatına dokunan “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini genişletiyor, mağazalarımızı da dahil ediyoruz. Böylece, bugüne kadar çalışanlarımızın ve kurumsal iş ortaklarımızın desteğiyle sürdürdüğümüz projeye müşterilerimizin de katılmasını sağlayacağız. İlk etapta 90 pilot mağazamızda toplanacak elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırarak Türkiye’nin farklı illerinde yeni kodlama sınıfları açmayı sürdüreceğiz. Tüm müşterilerimizi geri dönüşüm seferberliğimize katılmaya ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Mağazalara çevreci kimlik

Operatörün yeni nesil sürdürülebilir mağazalarında doğal ve doğa dostu malzemeler kullanılıyor. Bu mağazalarda tavan panelleri yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen malzemelerden oluşurken, zeminde kullanılan malzeme yüzde 97 oranında doğal olan linolyumdan elde ediliyor. Mağazalarda yer alan ve ‘çevre’ konseptiyle oluşturulan yeşil duvarda ise sulamaya ihtiyaç duymayan mumyalanmış bitkiler kullanılıyor. Operatör, yeni tasarım anlayışıyla dekore ettiği mağazalarından çıkan eski mobilyaları da dijital iş ortakları kanalında değerlendirerek yüzde 100’e yakın bir geri dönüşüm oranına ulaşmayı hedefliyor.

Atıklar kodlama sınıfına dönüşüyor

Operatör, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Mayıs 2019’da başlatılan “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale olmak üzere 7 ilde kodlama sınıfları açıldı. Projeye 2020 yılından bu yana kurumsal iş ortakları da destek veriyor. Halihazırda toplam 41 firma 28 binden fazla çalışanın desteğiyle e-atık topluyor.