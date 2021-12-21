BTÜ, TÜBİTAK 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50’de

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyuna ilan edilen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021” sonuçları açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı’nda açıkladığı listede, Bursa Teknik Üniversitesi ilk 50 üniversitenin arasına girmeyi başardı.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin bu yıl onuncusunun açıklandığını ifade eden Bakan Varank, “Endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Bu endeks, üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağlıyor” dedi.

Varank, “Biz bu çalışma ile üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz.” mesajı verdi. Varank, bu endeksin üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya bu hususta en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir çalışma olmadığının da altını çizdi.

Endeks nasıl hazırlanıyor?

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasının nasıl hazırlandığına dair bilgi veren Bakan Varank, “Öğretim üye sayısı 50’nin üzerinde olan 191 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sunmuştur" ifadelerini kullandı.

BTÜ, üniversite-sanayii işbirliğinde birinci

BTÜ’nün durmadan üreten ve kendini yenileyen bir üniversite olduğuna ve sanayii sektörüyle çok önemli bir bağ kurduğuna dikkat çeken BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ‘’TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında 23 proje ile elde ettiğimiz Türkiye birinciliği girişimciliğe verdiğimiz önemin bir yansıması. Ayrıca YÖK kriterlerine göre %18,43 bütçe oranı ile Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ikinci üniversite olan BTÜ, yeniliğe ve gelişime açık bir üniversite olma özelliği taşıyor. TÜBİTAK 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50’de olmamız bizim için tesadüf değil. Hem ülkemize hem de bulunduğumuz coğrafyaya katma değeri yüksek proje ve çalışmalar kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ diye konuştu.