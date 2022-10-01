BTSO’da seçim heyecanı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meslek komiteleri ve meclis üye seçimi başladı. Sandık başına giren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Komitelerin arttırılmasıyla hem sektörlerin, hem de meslek gruplarının kendini daha rahat ifade edebilme ve temsil edebilme kabiliyetlerini arttırılmış oldu” dedi.

BTSO Ana Hizmet Binası’nda sabah 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’a kadar devam edecek. 70 komitede kullanılırken, 50’den fazla komite tek liste ile seçime gitti. Oy kullanan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa, Türkiye ekonomisine katkı koyan illerin başında geliyor. Özellikle, üretimden ihracata, hizmet sektöründen sağlığına kadar bütün alanlarda gerçekten Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü konumundadır. Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO’da bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Özellikle 51 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan BTSO, bugün seçimlerle önümüzdeki süreçte 154 meclis üyesini belirlerken, aynı zamanda da 07.10.2022 tarihinde Cuma günü yeni yönetimini tespit edecek. Tabi biz yeni dönemde 63 olan meslek komitesi sayımızı, 70’e çıkardık. Özellikle yeni ekonomi dediğimiz değişen dünyada birçok yeni alanlar ortaya çıktı. Bu alanları da temsil edecek, ilave 7 tane komitemizi açtık. Bunla da birlikte 134 meclis üyesi sayımız 154’e ulaştı. Bu tabi hem sektörlerin, hem de meslek gruplarının kendini daha rahat ifade edebilme ve temsil edebilme kabiliyetlerini arttırmış oldu. Bu anlamda, yeni dönemin ve sürecin bursa iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Seçimlere giden 70 komitenin yaklaşık 50’den fazla komitesinde tek liste olmasına dikkat çeken Burkay, “Burada sektörlerin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesi olmuş oldu. Önemli olanın merkezde proje üretmek olduğunu 8 yıldır dillendiriyoruz. Bu seçimde 50’den fazla komitenin tek liste ile gitmesi, burada proje öncelikli hareket ettiklerini bizlere gösterdi. Diğer komitelerimizde de aslında farklı meslek gruplarının içinde olduğu komitelerimiz var. O yüzden buralarda iki liste çıkmış olabilir. Ama ben 70 komitelerin tamamında projelerin, meslek gruplarına ve sektörlere yönelik hizmetlerin ortaya konduğu güzel bir dönemin yaşanacağını bu listelerden görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tek liste olmasına rağmen, yoğun bir katılım var” diye konuştu.