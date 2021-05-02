BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: "Çalışma izinlerinin e-Devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınsın"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 17 Mayıs’a kadar devam edecek tam kapanma sürecinde üretim, ihracat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması açısından çalışma izinlerinin e-Devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınması gerektiğini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bir yılı aşkın süredir mücadele edilen Covid-19 salgınının ekonomik ve ticari hayatı derinden etkilediğini belirtti. Bu dönemde salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini ifade eden Burkay, “Bursa Valiliği ve Odamız tarafından oluşturulan kriz masası, kısıtlama dönemlerinde gerek üretim yapan firmaların çalışma izinleri gerekse tedarikçilerin ve ihracatçıların çalışma izinlerini koordine etti. Oluşturduğumuz bu yapı sayesinde Bursa’da üretim ve tedarik sisteminde şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı” dedi.

"Üretim kaybı ve ihracat gecikmeleri yaşanıyor"

İçişleri Bakanlığının ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ konulu genelgesinde çalışma muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-Devlet sistemi üzerinden alınabileceğinin duyurulduğunu ifade eden Burkay, yeni uygulamanın üretim kaybı ve ihracat gecikmelerine yol açtığını söyledi. İbrahim Burkay, “Çok sayıda çalışanın e-Devlet şifresinin olmaması veya sistemi daha önce kullanmamış olmaları ile birlikte yoğun talep sonrası sistemde yaşanan aksaklıklar firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Öte yandan üretim yapan firmaların belirtilen NACE kodlarında yer almaması, birden fazla NACE koduna sahip üyelerimizin üretim kısmı NACE kodlarının sistemde gözükmemesi ve NACE kodu uyumsuzlukları gibi sorunlar da kentimizin üretim ve dış ticaretini sekteye uğratmaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam üssü olan Bursa’da 230 bini OSB’lerde olmak üzere toplam 390 bin sanayi çalışanı bulunduğu bilgisini veren Burkay, şöyle devam etti:

“Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde Bursalı tüccar ve sanayicilerimiz bütün zorluklara rağmen toplumsal sorumluluklarını yerine getirmekte ve büyük bir fedakarlık örneği göstermektedir. Bu kapsamda üretim yapan ve üretime tedarik sağlayan firmalarımızın işlerinin salgın döneminde kolaylaştırılması amacıyla çalışma izinlerinin e-Devlet yerine genelgenin 5’inci maddesinde belirtilen ve örneği genelgenin ekinde sunulan görev belgesi formunun firmalarımızca doldurularak çalışan ve firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kısıtlama bitimine kadar süresiz olarak geçerli olacak şekilde düzenlenebilmesini talep ediyoruz. Bu konuda üyelerimizden çok yoğun şekilde bildirimler alıyoruz. Yapılacak düzenleme kentimizde tedarik zincirinin sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.”

Bankalara destek çağrısı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iş dünyasında tereddüde yol açan çek uygulamasına da değinen Burkay, “Pandemi döneminde nakit akışında yaşanan daralma ve artan maliyetler firmaların rekabet gücünü zayıflattı. Bu noktada Ticaret Bakanlığının müdahalesi ile çek ödemelerinde oluşan krizi çözüme kavuşturmasını memnuniyetle karşıladık. Yapılan düzenleme ile çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına yeniden başlandı. Bu noktada kamu ve özel bankalarımızdan da işletmelerin nakit akış dengelerini sağlamalarında en önemli finansal enstrüman olan çek karşılıklarını yönetmede firmalarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Mali şartları elverişli olan firmalarımızın da çeklerini ödemesi ekonomimizin çarklarının sağlıklı işlemesi noktasında büyük önem taşıyor” dedi.