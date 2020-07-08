banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sırbistan'da sokaklar karıştı
Sırbistan'da sokaklar karıştı
Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları keyfinizi kaçırmasın!
Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları keyfinizi kaçırmasın!
Efsane geri döndü! Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda
Efsane geri döndü! Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda
Aydın'da muhteşem gün batımı
Aydın'da muhteşem gün batımı

BTSO Başkanı Burkay: "Salgının ekonomik etkileri azalmaya başladı"

BURSA VALİSİ YAKUP CANBOLAT BTSO BAŞKANI BURKAY'I ZİYARET ETTİ

Ekonomi 08.07.2020, 13:15
6
BTSO Başkanı Burkay: "Salgının ekonomik etkileri azalmaya başladı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, salgının ekonomik etkilerinin azalmaya başladığını, sanayide yapılan antikor testleri sayesinde üretim faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette pandemi döneminde Bursa ve ekonominin önemli gündem konuları değerlendirildi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanını ziyaret ederek pandemi sürecinde Bursa’daki durumu ve ekonomik süreçleri değerlendirelim istedik. 1,5 saate yakın süren kıymetli bir sohbet oldu. Sanayi üretimi ve çalışma hayatındaki son gelişmeleri istişare ettik. Pandemi sürecinin başından beri BTSO çok ciddi bir çalışma içerisinde. Odamız, Vefa Sosyal Destek Grubu içinde de aktif olarak yer aldı ve iş insanlarımız buradaki çalışmalarımıza çok önemli katkılarda bulundu. Bunun dışında üretim sektörünün ayakta durması ve özellikle yasaklı dönemlerde hangi sektörün, ne kadar çalışanla üretim yapacağı konusunda BTSO ile ciddi bir işbirliği yaptık.” dedi.

Vaka sayılarında artış

Bursa’da 1 Haziran öncesine kadar pozitif vaka oranlarının Türkiye ortalamasının gerisinde bulunduğunu kaydeden Vali Yakup Canbolat, bu tarihten sonra Bursa’daki vaka sayılarında artışlar görüldüğüne dikkati çekti. Vali Canbolat, “Bursa bir üretim ve ticaret şehri. Bunun getirdiği bir çalışma ortamı var. Ayrıca Bursa’da dar bir alana yerleşmiş 2 milyonluk nüfus bulunuyor. Her şehirde olduğu gibi ister istemez normalleşme ve kontrollü sosyal hayatla birlikte Bursa’da da bir rahatlama oldu. Bundan kaynaklı şu an vaka sayılarımız artıyor. Ama biz gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse de Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü, talimatlandırdığı her türlü tedbiri ilimizde alıyoruz.” dedi.

Bursalılara çağrı

Vali Yakup Canbolat, vatandaşların salgın konusuna daha sağlıklı ve bilinçli yaklaşması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Valilik olarak özellikle son günlerde ciddi şekilde denetimler yapıyoruz. Ancak yasaklarla ve sıkı denetimle bir yere varılamayacağı kanaatindeyiz. Burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor. Bursalıların toplumsal farkındalıkla hareket etmesi gerekiyor. İlin Valisi olarak bütün vatandaşlarımızı bu noktada daha gayretli, bilinçli davranmaya ve çevremizdeki insanları da gerektiğinde uyarmaya davet ediyorum. Çünkü pandemi geçmiş değil. Dolayısıyla tehlike de geçmiş değil. Bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın 3 altın kural dediğimiz, fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uymalarını bekliyoruz.”

"Salgının olumsuz etkileri azalmaya başladı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurum olarak salgına karşı çok yönlü ve başarılı bir mücadele yürüttüklerini vurguladı. Normalleşme ile birlikte salgının Bursa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek azaldığına dikkati çeken Başkan Burkay, sanayi üretimi ve ihracat rakamlarında belirgin iyileşmeler yaşandığını kaydetti. Pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomide Bursa’yı bölgenin üretim üssü yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Bu süreçte özellikle üretim sürecinin kesintisiz şekilde devamlılığının sağlanması noktasında önemli adımlar atıyoruz. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim tesislerimizdeki çalışanlara antikor testleri uygulanmaya devam ediyor. Yapılan bu testler, üretim faaliyetlerinin durmaması açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

"Valiliğimiz ile işbirliği içindeyiz"

Salgın döneminde Valilik, yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları ile omuz omuza vererek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Sosyal yardımların koordinasyonu için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, medikal malzemelerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla oluşturulan Proje İcra Kurulu ve maske dağıtımı gibi konularda Valiliğimizle işbirliği içerisinde çalıştık. Bununla birlikte sokağa çıkma yasaklarında üretimin aksamadan devam edebilmesi için firmalara çalışma izin belgesi temini konusunda Valiliğimizin önemli destekleri oldu. Sayın Valimize iş dünyamız adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34