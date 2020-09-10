BTSO Başkanı Burkay: “Reel sektörün yükü artıyor, borçlar yapılandırılmalı”
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİK HAYATA ETKİLERİNİ AZALTMAK MAKSADIYLA UYGULANAN KREDİ BORÇLARI VE VERGİ ÖTELEMELERİNİN SONA ERMESİYLE FİRMALARIN ÖNEMLİ BİR MÂLÎ YÜKÜN ALTINA GİRECEĞİNE İŞARET EDEREK, “EKONOMİDE NORMALLEŞME ADIMLARI HIZLA SÜRÜYOR. ANCAK ÖZELLİKLE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARIMIZIN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İŞLETMELERİMİZE RAHAT NEFES ALDIRACAKTIR” DEDİ.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerini azaltmak maksadıyla uygulanan kredi borçları ve vergi ötelemelerinin sona ermesiyle firmaların önemli bir mâlî yükün altına gireceğine işaret ederek, “Ekonomide normalleşme adımları hızla sürüyor. Ancak özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızın mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması işletmelerimize rahat nefes aldıracaktır” dedi.
Başkan Burkay, Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID- 19 pandemisinin ekonomiye etkisini azaltmak maksadıyla başta kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları, vergi ertelemeleri ve düşük faizli krediler olmak üzere üretimi ve istihdamı korumak adına önemli destek paketlerinin açıklandığını hatırlattı. Ancak kredilerdeki geri ödemesiz dönemin eylül ayı içinde sona erdiğini, ertelenen vergilerin ise ekim, kasım ve aralık aylarında cari dönem vergileriyle çakışacağını dile getiren İbrahim Burkay, “COVID-19 ticari hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte işletmelerimize sunulan desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2020 yılında ödenmesi gereken ve ödenemeyen vergiler için yeniden yapılandırma ve taksitlendirme olanağı sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca nisan-haziran döneminde ötelenen vergi ve sigorta primleri, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak. Bu yükümlülüklerin 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde 24 ay taksitle ödenmesi işletmelerimize rahat nefes aldıracaktır” diye konuştu.
Reel sektör temsilcilerinin banka kredilerinin ödenmesi konusunda da desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Banka kredilerinin ilk faiz ve ana para taksitlerinin ödenememesi halinde Kredi Garanti Fonu’nun işletmelerimize destek olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Eximbank ve Merkez Bankası’nın TL cinsi ihracat reeskont kredilerinin yeniden başlatılması da dış ticaret firmalarımız için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0