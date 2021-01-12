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BTSO Akademi’den bir yılda 27 bin kişi faydalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi 2020 yılını rekorla kapattı. 2020 yılında büyük bir bölümü dijital platformda olmak üzere 80’den fazla düzenlenen eğitimi 27 bine yakın kişi takip etti.

Ekonomi 12.01.2021, 13:34
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BTSO Akademi’den bir yılda 27 bin kişi faydalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi 2020 yılını rekorla kapattı. 2020 yılında büyük bir bölümü dijital platformda olmak üzere 80’den fazla düzenlenen eğitimi 27 bine yakın kişi takip etti.

BTSO, üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek vermek ve profesyonel ölçülerde eğitim - gelişim hizmetleri sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi’ne ara vermeden devam ediyor. 2020 yılına hızlı bir başlangıç yapan BTSO Akademi Projesi kapsamında mart ayına kadar yüz yüze 21 eğitim düzenledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlere yönelik format değiştiren BTSO Akademi, yılın 9 ayında online ortamda 61 eğitim gerçekleştirdi.

BTSO Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlere iş dünyası temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Son 7 yılda 430’u aşkın eğitim programında yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışanın faydalandığı BTSO Akademi’de 2020 yılında düzenlenen tüm eğitimleri 26 bin 872 kişi takip etti. Zoom uygulamasının yanı sıra Odanın Youtube hesaplarından yayınlanan video konferans eğitimlerinde katılımcılar konuşmacılara sorular yöneltti.

Devlet destek ve teşvikleri eğitimlerine iş dünyası büyük ilgi gösterdi

BTSO Akademi kapsamında Mart ayına kadar düzenlenen yüz yüze eğitimlerde e-ticaret, müşteri ile ilişkiler, yalın üretim ve dijitalleşme gibi farklı konu başlıkları işlendi. Pandeminin başlamasıyla birlikte de BTSO Akademi’de dijital bir düzenleme getiren BTSO, öncelikle devletin iş dünyasına sunduğu destek ve teşvikler hakkında birçok program düzenledi. Eğitimlerde kurum müdür ve yöneticileri, iş dünyasını yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB ve İŞKUR destekleri, vergi düzenlemeleri ve devletin pandemi sürecindeki birçok desteği hakkında detaylar paylaştı.

Yıl boyunca düzenlenen 82 eğitim programında iş dünyası temsilcilerinin talepleri doğrultusunda farklı konu başlıkları da takvimde yer aldı. Kriz döneminde işletme yönetiminden kaygı ve stres yönetimine, stratejik planlamadan dijital dünyada marka yönetimine, banka ilişkileri ve kredi yönetiminden iş hayatında motivasyon ve iletişime kadar farklı alanlarda uzman isimler sanayicilerle buluştu.

“Eğitimler üyelerimize fırsatlar sundu”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünya ekonomilerinin büyük mücadele verdiği virüs salgını sebebiyle Bursa iş dünyasının zor bir sınav verdiğini söyledi. Özellikle pandemi döneminde üyelere yönelik yeni iletişim platformları kurduklarını ifade eden Başkan Burkay, Dijital Oda Projesi kapsamında düzenlenen online eğitimlerin üyelere rehber olduğunu kaydetti. Başkan Burkay, “Bilgiye en hızlı ulaşabilen ve gündemdeki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olanlar her zaman avantajlı. Bizler de BTSO Akademi ile yöneticilerimize ve çalışanlarımıza rehber olmaya gayret gösterdik. İş dünyasının taleplerine göre eğitimlerimizi belirledik. 2020 yılı eğitimlerimizde ağırlıklı olarak pandeminin ekonomiye ve iş hayatına etkilerini ön planda tuttuk. BTSO olarak firmalarımızın risklerden daha az etkilenmesini ve desteklerden daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Oda olarak 2021 yılında da eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.
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