BTSO, 2020 yılında hedef pazarlara yönelik 29 webinar düzenledi

Üyelerinin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarını pandemi döneminde de sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası temsilcilerinin talepleri doğrultusunda hedef ülke pazarlarına yönelik 29 webinar gerçekleştirdi. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlenen programlardan 4 bin 700’den fazla BTSO üyesi faydalandı.

BTSO, üyelerinin dış ticaretine güç katmak için 2020 yılında çalışmalarını sürdürdü. BTSO, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 2020 yılının ilk iki ayında 6 fuar programı düzenlendi. Texworld, Premiere Vision, Heimtextil, Gulfood, Londra Tekstil ve Educa fuarlarına 200’den fazla iş dünyası temsilcisi katılım sağladı. Pandemi sebebiyle Mart ayı itibariyle yurt dışı fuarlarına ara veren BTSO, üyelerinin ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için yeni programlar geliştirdi.

Covid-19 salgını süreci ve sonrasında Bursa iş dünyasının ticarette yol haritasını belirleyen BTSO, hedef ülkelerdeki mevcut durum ve işbirliği imkânlarının ele alındığı online seminerleri başlattı. İlk olarak Baltık ülkeleriyle başlayan webinarlar kapsamında Almanya’dan ABD’ye, Özbekistan’dan Şili’ye, İspanya’dan İran’a kadar 29 online seminer düzenlendi. Programlara katılan büyükelçi, müşavir ve ateşeler, Bursalı firmalara ülke pazarlarına ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirirken, yöneltilen soruları da cevapladı.

BTSO, yurt dışına ihracat yapmak isteyen firmalar için webinar buluşmalarının yanı sıra yeni bir projeye daha imza attı. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında hazırlanan www.smartexpo.com.tr online platformu, Bursalı firmaların yurt dışındaki firmalarla çevrimiçi ikili iş görüşmesine fırsat tanıdı. BTSO tarafından geliştirilen yazılım ilk defa aktif olarak Bursalı ve Moldovalı firmaların katıldığı webinar programında kullanmaya başladı. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2020 yılında ayrıca farklı ülkelerden 20 yabancı kurum ve beraberindeki heyeti Oda Hizmet Binası’nda ağırladı.

“Virüs salgını ihracatı etkiledi”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ihracatın ülke ekonomilerinin hedefine ulaşmasında kilit rol oynadığını söyledi. BTSO üyelerinin dış ticaret pazarlarındaki konumunu güçlü tutmak için projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi ile 2020 yılı Mart ayına kadar 7 binden fazla iş dünyası temsilcisini 200’e yakın fuar programıyla buluşturduklarını hatırlattı. Virüs salgının dünya ekonomilerinde yol açtığı daralmanın ihracat pazarlarını olumsuz etkilediğini belirten Başkan Burkay, BTSO olarak bu zorlu süreci firmaların en az hasarla atlatabilmesi için yoğun bir çaba serf ettiklerini vurguladı.

Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlenen webinar buluşmaları ile hedef ülke pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelerle ilgili Bursalı firmaların bilinçlenmesini hedeflediklerini söyledi. Temmuz ayında başlanan webinar serilerine firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Burkay, “Oda olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Dijital Oda Projemiz kapsamında birçok etkinliğimizi online olarak gerçekleştirdik. Şirketlerimizin hedef pazarlarındaki ticaret ve yatırım imkanlarının ele alındığı webinarlar iş dünyamızın merak ettiği sorulara cevap bulmasını sağladı. Ayrıca Oda olarak hazırladığımız www.smartexpo.com.tr online yazılımı Bursalı firmaların yurt dışındaki firmalarla çevrimiçi ikili iş görüşmesine fırsat tanıdı. Bizler Bursa iş dünyası temsilcilerimizin katma değerli üretim ve ihracat yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.