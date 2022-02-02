BTM, ‘Yatırımcı Simülasyonu’ programını hayata geçirdi

İş adamları ve sermaye sahipleri BTM’nin yeni programı ile startup yatırımcısı olacak. Yatırımcı yetiştirme üzerine yapılmış bir simülasyon ile yatırım değil, yatırımcı değerlendirilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) sadece girişimciye değil, yatırımcıya karşı da sorumluğu olduğu fikriyle hayata geçirdiği ‘Yatırımcı Kulübü Programı’ yoluna ‘Yatırımcı Hızlandırma Platformu’ olarak devam ediyor. İş adamlarının, kurumsal dünyanın liderlerinin ve geleneksel ekonominin temsilcilerinin bilgi, deneyim ve sermaye birikimini girişimcilik ekosistemine getirmek ve onların da startup ekosistemine ve yeni ekonomiye dair derinlemesine bilgi edinmesi amacıyla başlatılan Yatırımcı Hızlandırma Platformu Programı’na başvurular geçen hafta başladı. BTM, başvuruları 6 Mart’a kadar kabul edecek.

Program, girişimcilik ekosistemine nitelikli yatırımcı kazandırmayı, startup yatırımcılarının sayılarını artırmayı ve İstanbul ilinde var olan küresel ölçekli startup yatırımcılığı potansiyeli odağında topluma, sanayiye, ticarete katma değer üretmeyi ve bölgesel çekim gücünü artırmayı amaçlıyor.

‘Yatırım Simülasyon’ ile yeni bir deneyim

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Yatırımcı Hızlandırma Platformu Programı’nın süresi toplam 18 ay olacak. Bu süreçte 3’er aylık dönemler halinde toplam 4 program gerçekleştirilecek. Her dönemde yatırımcılara “Yenilikçi iş fikirleri nasıl anlaşılır ve nasıl yatırım yapılır” bilgisi aktarılacak. Bu amaçla her dönemde; eğitim ve mentorluk verilecek ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması sağlanacak. Yatırımcı Hızlandırma Platformu Programı bir yeniliğe de imza atacak. Bu dönem sürecinde, girişimcilik ekosisteminde daha önce uygulanmamış olan yatırımcı simülasyonu uygulanacak. Bu simülasyon bazı programlarda uygulanmakta olan yatırım simülasyonundan farklı olacak. Yatırımcı yetiştirme üzerine yapılmış bir simülasyon ile yatırım değil, yatırımcı değerlendirilecek.

Yatırımcı simülasyonu ile yatırımcılar ellerinde belirli bir para ile kurgulanmış olan girişimlere yatırım yapacak. Böylece öğrendiklerini gerçek hayatta bir girişime yatırım yaparak uygulamış olsalardı bu işten karlı mı yoksa zararlı mı çıkacaklarını görecek. Ve bu simülasyon sayesinde yatırımcılar nerede hata yaptıklarını daha net olarak anlayacaklar.

2020-2021 yıllarında toplam 4 adet Yatırımcı Kulübü Programı gerçekleştirilmişti. Bu süreçte 73’ü 2021 yılında olmak üzere toplam 148 yatırımcı programdan mezun olmuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Bu projeye gerçekten çok inanıyoruz. Yakın zamanda ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından Kristal Ağaç Ödülleri’nde ‘Yılın Yatırım Platformu’ ödülüne layık görüldük. Bu motivasyonla birlikte her seviyedeki girişime sunduğumuz programlarımızla girişimcilere destek olurken, şimdi de İSTKA desteğiyle yatırımcılara daha geniş çaplı hizmet sunacağız. Hedefimiz 100 yatırımcı yetiştirmek. Program kapsamında simülasyon ve uygulamalı eğitimler olacak. Türkiye’nin en önde gelen yatırımcılarının dahil olacağı bu programa belli sektörlerde, farklı iş kollarında olan iş insanlarını ve startuplarla iş birliği yapmak isteyen tüm yatırımcıları bekliyoruz” dedi.