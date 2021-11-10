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BTM Mobilfest’te 7 girişimiyle yer alacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Avrasya’nın en büyük teknoloji fuarı olma hedefi ile yola çıkan Mobilefest’te 7 girişimi ile yer alacak.

Ekonomi 10.11.2021, 11:18
BTM Mobilfest’te 7 girişimiyle yer alacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Avrasya’nın en büyük teknoloji fuarı olma hedefi ile yola çıkan Mobilefest’te 7 girişimi ile yer alacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 5G teknolojilerinin yanı sıra hizmet ve altyapı sağlayıcılarını, teknoloji üreticilerini bir araya getiren mobil teknoloji fuarı Mobilefest’te boy göstermeye hazırlanıyor. 11 Kasım itibariyle İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayacak Mobilefest’te, BTM’nin de standı olacak. BTM standı altında 7 girişim, kendini ifade etme olanağı bulacak. Böylece yabancı yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelecekler.

Mobilefest’te BTM çatısı altında yer alacak girişimler ise şu şekilde sıralanıyor. Kurum veya kişilere kendi mobil platformunu oluşturmayı sağlayan AhtapotApp. Şirket yapay zeka ile topluluk verilerini anlamlandırmayı amaçlıyor. Dünya standartlarında ve son teknoloji EV şarj istasyonu yönetimi ve eksiksiz şarj altyapısı yazılım çözümleri sağlayıcısı olan Chargesoft, Mobilefest’te olacak ikinci girişim. Fuara katılacak üçüncü girişim olan Kuvars Edu ise sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri üretiyor. Farklı hisleri başarılı ürünlerle birleştirerek dünyanın dört bir yanındaki insanları eğlendirmeyi amaçlayan Madcraft Studios, diğer bir katılımcı olacak. Mobil uygulamaları daha çok kullanıcıya, daha hızlı ve daha kaliteli hazırlayan, yapay zeka tabanlı çözümler sunan PensorAI, fuara katılan BTM’nin beşinci girişimcisi. Altıncı girişim olarak ürün ve hizmet satın alırken sıra bekleme sorununu ortadan kaldıran, insan hayatına zaman kazandıran, yeni nesil dijital müşteri deneyimi platformu olan Queeme stand açacak. Son olarak ise teknoloji kültürünün işleri için gerekli olan becerilerin haritalandırmasını yaparken, kişilerin beceri boşluklarını belirleyip onlara özel çözümler sunan SkillFlit, BTM standında bulunacak. BTM, girişimleri ile birlikte fuarda 5C01 numaralı standda yer alacak.

İbrahim Elbaşı, panelde konuşacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) üyesi girişimciler en yüksek değerleme yatırımlarını pandeminin etkisini en fazla hissettirdiği 2020 yılında gerçekleştirmişti. Bu yılın ilk 8 ayında ise 2020 yılının tamamından fazla değerleme ile girişimciler yatırım aldı. BTM girişimcilerinin 2021 yılını rekor yatırım oranı ile tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, Mobilefest’te gerçekleştirilecek moderatörlüğünü Ludus’un ortağı Volkan Biçer’in yapacağı ‘Girişimcinin Yol Haritası’ panelinde konuşmacı olarak yer alacak. 11 Kasım Perşembe günü, saat 16.10’da düzenlenecek panelde Elbaşı’nın yanı sıra Fortune Mine Games Kurucu Ortağı Bulut Korzay da konuşacak. Panelde Türkiye’de son dönemde özellikle mobil servisler ve oyunlar tarafında hızla büyüyen yatırımlar, başarılı firmaların yol haritaları, yatırımcıların bakış açısı, teknokentleri ve girişimleri destekleyen kurumların bu konudaki çalışmaları ve destekleri konuşulacak. Mobilefest 13 Kasım akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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