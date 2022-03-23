Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Girişimcinin El Kitabı’nı yayınladı. Kitapta bir kişiyi girişimci olmaya iten nedenlerden, bir girişimi unicorn olmaya götüren sürece kadar bütün aşamalar değerlendiriliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), “Girişimcinin El Kitabı”nı yayınladı. Yedi bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde bir kişiyi girişimci olmaya iten 5 faktörün neler olduğu anlatılıyor. Aynı bölümde startup kavramına da yer verilirken, “Para mı, idealizm mi” sorusuna da yanıt aranıyor. Kitabın ikinci bölümünde iş kurma eğilimi ile ilgili yapılması gereken araştırmalar, piyasa ve fizibilite araştırması ile girişimciye yönelik finansal destekler yer alıyor. Üçüncü bölümde girişimin yatırım serüvenine, dördüncü bölümde de etkili pazarlama tekniklerine yer veriliyor.

Dünyaca tanınan ünlü girişimlerin bir başarısızlık örneği yaşayabileceğine dikkat çekilen kitapta beşinci bölüm de “Nasıl başarısız olunur?” başlığını taşıyor. Bu bölümde başarısız girişimci örneklerinin yanı sıra nasıl unicorn olunur hikayesi de anlatılıyor. Kitabın altıncı bölümü hukuki altyapıya ayrılırken, yedinci bölümde de girişimcinin performansını etkileyen faktörler bulunuyor.

“Kitap girişimciye yol gösteriyor”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, kitabın da sunuş bölümünde de girişimcilere seslendi. Elbaşı bu bölüme, “Parlak bir fikir üreten her kişi girişimci midir? Ya da hiç kimsenin düşünemediğini yapma cesaretine sahip olan, aceleci bir genç midir girişimci? Yoksa hayatın tecrübelerini yaşadıktan ve belirli bir olgunluğa geldikten sonra, kendi yolunu çizmeye çalışan ve kimsenin bakmadığı yönlere bakabilen kişi midir?” soruları ile başladı. Elbaşı kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede ise “Bu el kitabında girişimcinin kendi işini başlatmak, değeri formüle etmek ve bunları sürdürmek için gerekli yetkinlikleri ve ilgili bileşenleri elde edip yorumlama yolunda bir kılavuz oluşturmayı hedefliyoruz. Akla gelen bir fikri, zorlu ticaret hayatında bir modele dönüştürmek için gerekli temel konulara değiniyoruz. Ayrıca, yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel riskleri ortaya koymayı ve sonrasında bu riskleri mümkün olduğunca en aza indirmek için gerekli çalışma yollarını göstermek istiyoruz. Bu şekilde girişimcinin, girişimini uzun vadede kalıcı kılmak için, neyin gerekli olup olmadığını ve modelin sorunsuz bir şekilde çalışmasını nasıl sağlayacağını görmesi mümkün olacaktır” dedi.

Girişimciler için temel kavramları içeren, ekosistem ve paydaşlar için de önemli bir yayın olduğu belirtilen kitaba btm.istanbul adresinden ulaşılabilecek.