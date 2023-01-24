BTM dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri seçildi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 90 ülkedeki 600’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi verilerinden oluşturduğu endeks ile otorite kabul edilen UBI Global’in bugün açıkladığı listede, dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasına girdi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bu zamana kadar dünyadaki tüm kuluçka merkezlerinin ulaşmak istediği nihai noktaya 5 yılda ulaştı.90 ülkede 600’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileri ile bir endeks oluşturan ve bu konuda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan İsveç merkezli UBI Global, BTM’yi üniversiteler de dahil kamu ve özel sektör kuluçka merkezleri arasında “Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri” olarak ödüllendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM’nin elde ettiği bu başarıyı, İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç duyurdu.

İTO Başkanı Avdagiç yaptığı açıklamada, “Bu ödülle birlikte tescillenmiştir ki, İTO’nun gurur projesi BTM, son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türk girişimciliğinin küresel yarışta onur projesi olmuştur. Alınan bu ödül, kuluçka merkezlerinin de gelmek istediği zirve noktayı gösteriyor. BTM bu ödülle, global bir merkez olduğunu tüm dünyaya kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Bu ödülün Cumhuriyetin 100’üncü yılında kazanılmasını ayrıca anlamlı bulduklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “BTM, 2019 yılında da yine UBI Global tarafından, Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi seçilmişti. BTM, o dönemde aldığı bu ödülün ne kadar yerinde olduğunu üzerinden üç yıl geçmeden kanıtladı. Ve bugün yine UBI Global tarafından dünyanın en iyi kuluçka merkezleri arasında ilk 5’e girmeyi başardı. BTM’nin dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olduğu artık resmi olarak tescillendi.”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da BTM’nin bu başarısından dolayı son derece gururlu olduklarını ifade ederek, “BTM bundan 6 yıl önce sadece Türkiye’de değil, dünyada öncü bir kuruluş olma vizyonuyla kuruldu. Bu ödül bu anlamda bizim için çok değerli. Bu ödül sadece BTM’nin değil, aynı zamanda Türkiye’deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır” dedi.

BTM’nin başarısı globalde de tescillendi

UBI Global, inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak için 2013 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de kuruldu. Bu konuda dünyanın en önemli oluşumu olarak gösterilen kuruluş, ‘benchmark’ çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırma programlarının ortak özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. UBI Global, bu çalışmalar sonucunda kuluçka ve hızlandırma programlarının daha cazip hale gelmelerine ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerine katkı sunuyor.