BSH TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan, ardından UC Berkeley Üniversitesi’nde Pazarlama alanında sertifika programına katılan Burak Destici, kariyer hayatına 1996 yılında S.C Johnson Wax A.Ş.’de Brand Manager olarak başladı.

Hızlı tüketim ve teknoloji sektöründe 25 yıllık deneyime sahip, pazarlamanın farklı alanlarında Orta Doğu ve BUCAT gibi pazarlar dahil bölgesel sorumluluklarla birlikte pek çok farklı liderlik rolü üstlenen Destici, 2017 yılından itibaren de Samsung Türkiye’de, ürün lansman yönetimi, sosyal medya, deneyim odaklı tüketici etkinlikleri, online ve offline tüm marka iletişim süreçlerinden sorumlu Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev yaptı. Marka stratejik konumlandırması ve sürdürülebilir büyüme konularında uzman olan Destici ayrıca, 2017 yılında Bilgi Üniversitesi Marka Okulu kapsamında bir sene boyunca pazarlama ve iletişim üzerine ders verdi.

BSH Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü Destici; Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau markalarını içeren portföyün pazarlama faaliyetlerinin ve marka iletişiminin başında yer alacak.

Destici, evli ve iki çocuk babasıdır.