BSH Türkiye, Ar-Ge Merkezi’nin 15’inci yılını kutladı

BSH Türkiye, Ar-Ge Merkezi’nin 15. yılını kutluyor. Global cirosunun yüzde 5,3’ünü Ar-Ge’ye ayıran şirketin dünyadaki en önemli üç Ar-Ge merkezinden biri olan Çerkezköy’deki merkezde her yıl 45’in üzerinde patentli ürün geliştiriliyor.

BSH Türkiye, Ar-Ge alanındaki kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunda BSH Türkiye, 2008 yılında ilgili mevzuatın çıkmasının ardından ilk resmi Ar-Ge Merkezi sertifikası alan şirket olduğunu duyurdu.

BSH Türkiye COO & CTO’su Hakan Mandalı, 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü vesilesiyle yaptığı konuya ilişkin değerlendirmede, “Global olarak her gün üç patentli buluşa imza atan BSH, Türkiye’de inovasyon ve araştırma geliştirme çalışmalarına yaptığı yatırımlarla sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Ar-Ge alanında istihdamın artırılması, toplam üretkenliğin ve verimliliğin iyileştirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. 2008 yılında 87 kişi olan ekibimiz 15 yılda yaklaşık 440 kişiye ulaştı. Bunun yüzde 25’ini kadın mühendislerimiz oluşturuyor; çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımımız kapsamında bu oranı daha da artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge merkezi alanımız yüz ölçümü olarak da 15 yıl boyunca neredeyse yüzde 75 arttı. Her geçen gün büyüyen ekibimiz ve çalışma alanımızla gezegenimiz, ülkemiz, sektörümüz ve tüketiciler için yaşam kalitesini artıran, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan akıllı ürünler geliştiriyoruz. Buradaki 440 değerli mühendis arkadaşımızla birlikte imza attığımız patentli teknolojilere sahip inovatif ürünlerin dünya pazarlarına ihraç edilmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

2 yıl üst üste artırımlı Ar-Ge teşviki

Yapılan açıklamaya göre, BSH Grubu’nun en büyük üretim tesislerinden birisi olan Tekirdağ, Çerkezköy’de yer alan Ar-Ge Merkezi aynı zamanda dünya çapındaki önemli merkezler arasında yer alıyor. Yıllık ortalama patent sayısı 45’in üzerinde olan şirket, 2020 yılında 32 adet, 2021’de 53 ve 2022’de 46 patent başvurusu ile tescil aldı. Artış bir önceki yıla göre yüzde 20’den fazla olduğu için 2 yıl üst üste artırımlı Ar-Ge teşviki kazandı. Sadece 2022 yılında 63 patent ve faydalı model başvurusu yapıldı.

Global olarak Ar-Ge yatırımlarını her yıl artıran şirket pandemi öncesinde Ar-Ge’ye, toplam cironun yüzde 3,9’una karşılık gelen 628 milyon euroluk bütçe ayırırken, bu oran 2022’de yüzde 5,3’e karşılık gelen 840 milyon euroya çıkarıldı.

"Türkiye Ar-Ge Merkezi BSH global ağında önemli bir yere sahip"

Çerkezköy’ün bir üretim ve tedarik zinciri olmasının yanı sıra Ar-Ge fonksiyonuna da sahip olmasının BSH global ağında Türkiye’yi daha da önemli bir konuma taşıdığını söyleyen Mandalı, “Tüm ürün grupları için çalışmalar yürüttüğümüz merkezimizde özellikle soğutucu ve pişirici ürün gruplarında global anlamda yoğun bir Ar-Ge sorumluluğuna sahibiz. Dolayısıyla özellikle soğutucu grubunda Polonya, Hindistan, İspanya gibi farklı ülkeler için de fabrika geliştirme süreçlerinin tüm sorumluluğunu biz alıyoruz” dedi.

Üniversitelerle ve yenilikçi start-up’larla iş birliği

Ar-Ge çalışmalarında bir fikrin geliştirilmesinden ürün haline getirildiği son aşamaya kadar çeşitli paydaşlarla ilişki halinde olduklarını vurgulayan Mandalı, “Bu süreçte, üniversiteler, tedarikçiler ve yenilikçi startup şirketlerle iş birlikleri yapıyoruz. Ortak bilginin ‘daha fazla bilgi’ olduğuna inanıyoruz. Amacımız dijitalleşen dünyamızda hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni dijital deneyimleri tasarlamaya devam etmek hem de üretim ve tedarik süreçlerimizde dijital yetkinliklerimizi kullanarak verimliliği artırmak. Bu süreçte kendi bünyemizde, üniversitelerle ve yenilikçi startup’larla birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerle sektörümüze ve globale ilham kaynağı olan çok önemli projelere imza atıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.