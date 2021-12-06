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BSH, Home Connect teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor

- BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın:- "Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler Home Connect uygulaması ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor"

Ekonomi 06.12.2021, 12:36
BSH, Home Connect teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - BSH, akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect uygulaması ile hayatı kolaylaştırarak yenilikçi özellikleriyle tüketicilerin beğenisini topluyor.

BSH'den yapılan açıklamaya göre, Home Connect özellikli ev aletleri uzaktan takip ve kontrol olanağı, bildirim ve hatırlatıcı gönderimler, kullanıcıların uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekleri kullanım kılavuzu, püf noktaları ve sık sorulan sorular gibi içerikleriyle tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor ve büyük rahatlık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Elektrikli ev aletleri sektöründe yarım asırdır birçok yenilikçi ürüne ve işe imza attıklarını belirtti.

Sığın, dijitalleşmenin etkisiyle dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrikli ev aletleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital servisler, hizmetler ve içerikler geliştiren, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve uçtan uca deneyimler sunan bir şirkete dönüşüyoruz. Tüm stratejilerimizi de bu doğrultuda kurguluyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan tasarruf etmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler Home Connect uygulaması ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor."

Şu an 47 ülkede ve 25 dilde kullanılabilen Home Connect, kullanıcılara akıllı telefonları üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı tanıyor. Kullanıcılar, cihazlarını aynı zamanda Apple Watch, Fitbit ve diğer Android tabanlı akıllı saatler üzerinden de kontrol edebiliyor. Söz konusu teknoloji sayesinde kullanıcılar, buzdolaplarından bulaşık ve çamaşır makinelerine, fırından kahve makinelerine kadar ev aletlerine diledikleri yerden erişebiliyor ve kontrol edebiliyor. Örneğin, tüketiciler eve gelmeden önce kamera özelliği varsa buzdolabına erişip soğutucu bölmesini kontrol ederek, neyin eksik olduğunu görerek market alışverişini planlayabiliyor, buzdolabındaki görüntü tanıma teknolojisi ile buzdolabındaki meyve ve sebzelerle ilgili saklama ve yemek tarifi önerileri alabiliyor, fırında yemeğini pişirmeye başlayabiliyor. Benzer şekilde kahve makinesini uzaktan çalıştırıp eve vardığında kahvesinin hazır olmasını sağlayabiliyor ya da çamaşır makinesini dilediği an, istediği yerden başlatarak eve varmadan önce çamaşırların yıkanmış olmalarını sağlayabiliyor ve çamaşırlarının makinede beklemesini engelleyebiliyor.

Uzaktan tespit özelliği ile arıza durumunda uzaktan cihaza bağlanılarak tüketicilere çok daha hızlı çözüm sunulabiliyor. Home Connect'in birçok pratik özelliğinden biri olan tahmin, çamaşır ve bulaşık makinesi programlarının ne kadar su ve elektrik kullandığını gösteriyor. Çamaşır makinesinde "Pamuklu Eko" veya bulaşık makinesinde "Eko 50°C" seçildiğinde sağ üst köşede yer alan mavi gösterge programın ne kadar su harcayacağını, yeşil gösterge ise ne kadar elektrik kullanacağını gösteriyor. Böylece kullanıcıların daha iyi bilgiye ulaşarak doğru tercihler yapmalarına yardımcı oluyor. Tüketiciler, ayrıca evden çıktıklarında açık unuttukları ev aletini Home Connect uygulamasıyla kapatabiliyor. Böylece gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebiliyorlar. Bu özellikler tüketicilerin sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmalarına olanak tanıyor.

Silence on Demand özelliğine sahip bulaşık makinesi modellerinde Home Connect kullanıcıları, bulaşık makinelerinin bir süre sessiz kalmasına ihtiyaç duyduklarında bulaşık makinesi çalışırken "Silence on Demand" fonksiyonunu Home Connect uygulaması üzerinden aktive edebiliyor. Bulaşık makinesi, bu şekilde daha sessiz çalışarak ortamın daha sessiz olmasını sağlıyor. Speed on Demand özelliği ise bulaşık makinesinin çalışırken dahi programın hızlandırılabilmesini sağlıyor. Program süresi yüzde 66'ya kadar kısalırken, yıkama ve kurutma performansından ödün verilmiyor.

- BSH Türkiye, AR-GE çalışmalarıyla öne çıkıyor

BSH Türkiye, AR-GE harcamaları ve patent sayısıyla da öne çıkıyor. Grubun dünyadaki en önemli üç merkezinden biri olan Tekirdağ Çerkezköy'deki AR-GE merkezinde 2020 yılında yapılan AR-GE harcamaları 100 milyon TL'yi geçti.

Her gün 3 patentli buluşa imza atılan BSH Ev Aletleri için inovasyon, teknolojiyi yaratma sürecinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk AR-GE merkezi sertifikasına sahip olan şirket, Türkiye'de geliştirilen patentli teknolojilere sahip yenilikçi ürünleri dünya pazarına ihraç ediyor.

Türkiye’de 2020 yılında 31 patent tescil edilirken 1992 yılından bu yana tescil edilen patent sayısı ise 231'e ulaşmış durumda. BSH Türkiye, AR-GE ve üretim çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.


#BSH
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