BSH Ev Aletleri Grubu’nun 2022 yıl sonu cirosu 15,9 milyar euro oldu

BSH Ev Aletleri Grubu üst üste üçüncü yılında da önemli büyüme elde ederek 2022 yılını 15,9 milyar euro ciro ile kapattı. Faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde büyüme başarısı gösteren BSH’nin yıllık büyüme oranı yüzde 2,5 oldu. Döviz kuru etkilerinden ayrı düşünüldüğünde ise büyüme yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH Ev Aletleri Grubu, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını düzenlenen global basın toplantısı ile açıkladı. BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, toplantıda yaptığı konuşmada, önceki iki yılda pandemi nedeniyle tüketici ürünlerine artan talebin artan enflasyonla birlikte gerilemeye başladığını belirtti. Tedarik darboğazı, hammadde fiyat artışları, artan lojistik ve enerji maliyetleri gibi şartlar eşliğinde şekillenen 2022 yılında tüm bu koşullara rağmen başarılı sonuçlara imza attıklarının altını çizdi.

“Tedarik zincirimizi güçlendirmeye yoğunlaşacağız”

CEO Matthias Metz, “Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bağlılığı, güçlü global marka portföyümüz, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, çalışanlarımızın özverisi sayesinde 2022 yılında da çok iyi bir performans gösterdik. 2023 hedefimiz, faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde ve ürün kategorilerinde kârlı büyümemizi sürdürmek. Artan enerji, malzeme ve işgücü maliyetlerini yönetirken aynı zamanda tedarik zincirimizin daha da güçlenmesini sağlamaya yoğunlaşacağız” dedi.

Meksika ve Mısır’da iki yeni fabrika

Gelecekteki büyüme yolculuğu için de rotayı oluşturduklarını aktaran Metz, “Ana odağımız farklı pazarlardaki yerel ihtiyaçları anlamak, tüketicilerin beklentilerini karşılayan ev aletleri geliştirmek ve üretmek, evlerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek. Bizim için yerel pazarlara yakınlık ve uluslararası büyüme; birlikte yürütülen süreçler. Aynı zamanda global alandaki mevcudiyetimizi daha da geliştiriyoruz. 2024’ten itibaren Kuzey Amerika pazarına yönelik pişirici ürünlerini Meksika’daki yeni fabrikamızda üretmeye başlayacağız. Aynı zamanda Asya-Pasifik ve Afrika bölgelerinde de yatırımlarımız sürüyor. Hindistan, Chennai’deki üretimimizi genişlettik. Geçen hafta Mısır’da yeni fırın fabrikamızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu adımla, Afrika kıtasındaki işlerimizi daha da büyütüyoruz” diye konuştu.

Hem ciro hem çalışan sayısında artış

BSH CFO’su Gerhard Dambach ise, tüm dünyadaki çalışan sayısının yüzde 1’lik artışla 63 bine çıktığını belirterek, “Zorlu zamanlarda istihdamımızı korurken sadece ciro bazında değil, çalışan sayısı bazında da büyüme başarısını gösterdiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi.

Şirketin Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su olarak görev yaptıktan sonra global yönetim ekibindeki yeni düzenlemelerle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla BSH Satış ve Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Rudolf Klötscher de, “Şirketimiz pazardaki mükemmel pozisyonunu başarıyla koruyarak Avrupa’nın 1 numarası olmayı sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Şirketin büyümesi ve çalışmaları ile ilgili şu açıklama yaptı:

Amerika, Hindistan ve Ortadoğu ortalamanın üzerinde büyüdü

ABD ve Kanada’yı içeren Amerika Bölgesi yüzde 16’lık bir artışla bir kez daha ortalamanın üzerinde büyüme gösterdi. Özellikle Avrupa bölgesinde kendini hissettiren tedarik darboğazı ve yüksek enerji ve malzeme fiyatlarına karşın lider konumunu sürdüren şirket, yüzde 0,3’lük bir büyüme elde etti. Asya-Pasifik/Afrika bölgesinde ise yıllık yüzde 2’lik ciro artışı sağlandı. Çin, pandemiden kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle yüzde 4 küçülürken, özellikle Hindistan ve Ortadoğu’da ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleşti.

Soğutucu ve bulaşık kategorilerinde güçlü büyüme

2022 yılında en güçlü mali büyüme, yıllık büyüme oranı yüzde 8,8 olan soğutucu ürünlerinden geldi. Bulaşık kategorisindeki büyüme ise yüzde 8 oldu. En güçlü ciroya sahip pişirici kategorisinde de yüzde 2,8’lik büyüme yakalandı. Bu kategoride bahar 2023 itibarıyla yeni bir fırın serisinin piyasaya sürülmesiyle önemli bir gelişme daha bekleniyor. Çamaşır ürünlerinde yüzde 6, küçük ev aletlerinde ise yüzde 6,2’lik bir gerileme yaşandı.

BSH Müşteri Hizmetleri Bölümü ise kapsamlı hizmet portföyü ve 50 ülkede yaklaşık 15 bin çalışanın yoğun çabalarıyla cirosunu yüzde 2,2 oranında artırdı. Cihazların tamirat işlemlerinin yüzde 83’ünü hemen gerçekleştiren şirket, Müşteri Tavsiye Skoru’nu (NPS) 2 puan artışla 73’e çıkardı.

Ar-Ge’ye 840 milyon euro yatırım

Dijital dönüşüm stratejisini istikrarla sürdüren şirketin bu yaklaşımı yatırım konularında da kendini gösterdi. Pandemi öncesinde Ar-Ge’ye, toplam cironun yüzde 3,9’una karşılık gelen 628 milyon euroluk bütçe ayrılırken, bu oran yüzde 5,3 artışla 840 milyon euroya çıkarıldı.

33,4 GWh enerji tasarrufu

2020 yılından bu yana tüm dünyadaki üretim merkezlerinde karbon nötr olarak faaliyet gösteren BSH, üretimde enerji verimliliğini istikrarlı bir şekilde artırıyor. 2022 yılında şirket tüm dünyada 230’u aşkın enerji verimliliği önlemiyle 33,4 GWh enerji tasarrufu gerçekleştirdi. Elektrik ihtiyaçlarını kendi ürettiği yeşil enerji ile karşılama konusunda giderek daha da iyi noktaya gelen şirket, 2030 yılında elektrik ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü yeşil elektrik ile karşılamayı hedefliyor.

Tedarik zincirini daha sürdürülebilir hale getirmek isteyen ev aletleri üreticisi iş ortaklarıyla birlikte yeni geri dönüştürülmüş plastik ve yeşil çelik kullanımı gibi çözümler üzerinde çalışıyor. Mayıs ayında Avrupa’da satışa sunulacak yeni Bosch Yeşil Koleksiyonu buzdolaplarında bu çözümlerden yararlanıldı. Geri dönüştürülmüş, karbonu azaltılmış ve karbon nötr malzemeler kullanılan buzdolapları, geleneksel malzemelerle üretilen muadillerine göre 3’te 1 daha düşük karbon ayak izine sahip.

İnovatif ürünler

Şirket, 2022 yılında da yenilikçi dijital ürün ve çözümleri müşterilerinin beğenisine sundu. Bosch ve Siemens’in yeni premium fırın serileri entegre kamerası ve yapay zeka teknolojisiyle tercih edilen kızarma derecesine göre yemekleri otomatik olarak hazırlıyor.

Çin pazarına sunulan hava kalitesi sensörüne sahip buzdolapları kötü kokuları hemen tespit ederek aktif oksijen yardımıyla buzdolabı içindeki havanın temizlenmesini, bakteri ve virüslerin yüzde 99’unun, kötü kokuların yüzde 90’ının ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir gıda bozulduğunda kullanıcının cep telefonuna bilgi gönderiyor.