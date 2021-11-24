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BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika’da son teknolojiye dayalı ilk fabrikasını açıyor

BSH Ev Aletleri Grubu inşaatı 2022’de başlayacak ve 2024’te faaliyete geçecek yeni bir fırın fabrikası için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon euro) üzerinde yatırımda bulundu.

Ekonomi 24.11.2021, 11:09
BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika’da son teknolojiye dayalı ilk fabrikasını açıyor

BSH Ev Aletleri Grubu inşaatı 2022’de başlayacak ve 2024’te faaliyete geçecek yeni bir fırın fabrikası için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon euro) üzerinde yatırımda bulundu.

Avrupa’nın lider ev aletleri üreticilerinden BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika kıtasındaki ilk fırın fabrikasını kuruyor. Şirket Afrika ve Orta Doğu’daki faaliyetlerini genişletebilmek için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon euro) üzerinde yatırımda bulundu. Son teknolojiye dayalı fabrika şirketin verimlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon dengelemesi sağlayacak.

BSH Grubu’nun Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Silke Maurer yatırımla ilgili olarak, "Mısır, Kuzey Afrika’yla Orta Doğu arasında bir köprü kuruyor. Bu ülke binlerce yıldır tarihe ev sahipliği ediyor ve büyük bir potansiyel ile sayısız fırsat barındırıyor. Bu yatırımımızla ekonomi ve altyapının gelişimini desteklemek ve nitelikli iş imkânı oluşturmak istiyoruz. Mısır son yıllarda hızla gelişti. Sunduğu tedarikçi ağı, nitelikli işgücü ve cazip ihracat fırsatları nedeniyle BSH’nin üretim ayak izi açısından mükemmel bir konum özelliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre şirket, son teknolojiyle donatılmış fabrikanın inşaatına 2022’de ve üretime 2024’te başlamayı hedefliyor. Fabrika 350 binden fazla 90 santimlik solo fırın üretme kapasitesi için tasarlandı. Bosch markasıyla piyasaya sürülecek aletler özellikle bu bölgedeki tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor. Üretilen birimler farklı ülkelere de satılacak ve ihraç edilecek.

BSH Mısır CEO’su Luis Alvarez ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Mısır Hükümetiyle verimli müzakerelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve üretim ayak izi planlarımızı destekleyecek kurumla bir Mutabakat Zaptı imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, ev aletleri için Afrika’daki en büyük pazar ve şirketimiz bu pazarda başarılı faaliyetlerini ileri taşıyacak. Bununla birlikte yerel refahı destekleyecek bu yatırımla bölgede bin kişiye istihdam imkânı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve Mısır Hükümetine gösterdikleri anlayış, kararlılık ve verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunmak istiyorum."

Verilen bilgiye göre, Mısır’daki fabrika şirketin gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi için önemli bir kilometre taşı olacak. BSH geçen yıl 13,9 milyar euroluk rekor satışa imza attı ve 2021’de de önemli ölçüde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme şirketin, tüketici ihtiyaçlarını 125 pazarda karşılayan yenilikçi ürünlerine yönelik güçlü tüketici talebiyle destekleniyor.

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