Brisa, Arvento Mobil Sistemler Şirketini satın alıyor

Türkiye’da lastik sektöründe önemli bir yere sahip olan Brisa, ortakları Bridgestone ve Sabancı Holding’in stratejik vizyonuyla, Arvento Mobil Sistemler’in (Arvento) %88,89 sermaye payını satın alıyor.

Türkiye pazarında araç takip ve filo yönetim sistemleri alanında önemli bir teknoloji sağlayıcısı konumunda olan Arvento, 56.000’den fazla filo müşterisine son teknoloji ürünü telematik, M2M çözümleri ve araç takip sistemleri sağlıyor. Bu satın alma ile, Brisa’nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmesine olanak sağlayacağı aktarıldı. Aynı zamanda, Brisa’nın mevcut güçlü lastik ürünlerini ve servis ağını Arvento filo yönetim platformu ile entegre ederek geliştirmeyi hedeflediği için yeni bir sinerji oluşturacağı belirtildi.

Anlaşmanın Brisa’nın sürdürülebilir mobilite çözümleri konusundaki hizmetlerini güçlendirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğuna değinen Brisa CEO Haluk Kürkçü, “Lastiğin ötesinde hizmetler sunarak, filo sahiplerinin ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu hamleyle beraber, bütünleşmiş mobil sistemlere ve veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleri ile müşterilerimize kolaylık, verimlilik ve üretkenlik sağlayacağız. Bu, işlerimiz için heyecan verici bir dönem ve yolculuğumuza özverili ve son derece yetenekli Arvento ekibini kattığımız için mutluyuz” dedi.

Arvento’nun kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özer Hıncal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz filo telematiği çözümlerini, Brisa’nın gücü ve sektör deneyimi ile birleştirmenin hem Arvento hem de otomotiv sektörü için büyük fırsatlar oluşturacağını düşünüyorum. Sabancı Holding ve Bridgestone’nun getireceği katma değer ile Arvento’nun bir sonraki büyüme sıçramasını çok daha kolay yakalayacağına ve hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.