Brisa, 2020 yılını 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Brisa, 2020 yılında pandemiden kaynaklı şartlara rağmen güçlü bir finansal performans kaydetti. Şirket, geçen yıla göre net kârını 4,7 katına çıkardı ve yılı 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı. FAVÖK seviyesinde ise geçen yıla göre göre %57,2 artış elde etti ve FAVÖK büyüklüğü 956,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brisa’nın 2020 yılı cirosu %15,9 artışla 4,2 milyar TL oldu.

Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. 2019 yılında 1,8’den 7’ye çıkan işletme sermayesi devir hızı, 2020 yılında 14 seviyesine ulaştı.

Brisa’nın başarılı performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “2020 yılı Covid-19 pandemisi sebebiyle sosyal ve ekonomik boyutta kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Bu dönemde, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize alarak operasyonlarımıza devam ettik. İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve ARGE gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer yaratmaya odaklandık. Yurtiçi pazarda, dönemin şartlarına paralel olarak değişen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, hem katma değerli ürünlerimiz hem de lastiğin ötesinde sunduğumuz hizmet çeşitliliğimizle liderliğimizi pekiştirdik. Yurtdışı pazarlarda ise pandemiden etkilenen uluslararası pazarlara rağmen 13 ülkede pazar payımızı artırdık ve Lassa markamızın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Aynı zamanda orijinal ekipman kanalında da ihracatımıza ivme kazandırdık ve Türk mühendislerimizin geliştirdiği ürünleri Avrupalı araç üreticilerine gönderdik. Tüm bunlarla birlikte, nakit yönetimindeki başarı hikayemizi de devam ettirerek 2020 yılını güçlü bir performans ile kapadık. Bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılında da hedefimiz, stratejik odak alanlarımızla birlikte başarımızı sürdürülebilir kılmaktır” dedi.