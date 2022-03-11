Brent Petrol Nedir?

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol Birleşik Krallık ve Norveç arasındaki Kuzey Denizi’ndeki petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün bir karışımıdır. Bu bir endüstri standardıdır çünkü “hafif”, yani aşırı yoğun değil ve “tatlı”, yani kükürt içeriği düşük demektir. West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ile birlikte ham petrolün fiyatlandırılması için bir kriter olarak kullanılır.

Brent Ham Petrol ile WTI Ham Petrol arasındaki temel fark nedir?

Brent Petrol ve WTI ham petrolün en büyük iki ticari sınıflandırmasıdır. Bu tür daha birçok petrol sınıflandırması olsa da, Brent ve WTI küresel ölçütlerdir. Brent, İngiltere ve Norveç’e bitişik Kuzey Denizi’nden çıkarılan petrol iken, WTI Ham petrolü ABD’de çıkarılıyor. ABD petrolü ağırlıklı olarak Teksas, Kuzey Dakota ve New Mexico’da yoğunlaşmıştır. ABD, kriter olarak West Texas Intermediate (WTI) kullanıyor.