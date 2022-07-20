Brent petrol 100 doların üzerini görürken, dün ani bir hareketle 107 dolar seviyelerini test etti

Bütün dünyanın ortak sorunu haline gelen yüksek akaryakıt fiyatları bir süre daha devam edeceğe benziyor. Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte 140 dolara kadar yükselen brent petrol geçtiğimiz günlerde 100 doların altına inmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye'de benzinin litre fiyatı 23 lira seviyesini görmüştü.

YENİDEN YÜKSELİYOR

Brent petrol 10 günlük inişin ardından son iki gündür yükselişini sürdürüyor. ABD ham petrolü 3 günde kaydettiği yüzde 8'lik primin ardından hafta ortasındaki ilk işlemlerde 100 doların hemen üstünü gördü. Brent petrolde ise ilk işlemler 107 doların üzerinden geçti. Petrol piyasalarında ABD stokları ve doların seyri izleniyor. Türkiye'de ise dolardaki sürekli yükseliş akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentisi boşa çıkarıyor. Merkez Bankasının tüm müdahalelerine rağmen dolar 17,55 TL'ye çıktı. Kurban Bayramı sonrası sadece benzine 95 kuruş indirim gelmişti. Motorine ise 2 haftadır indirim gelmedi. Öte yandan, iç piyasayı dengelemek isteyen Amerikan Petrol Enstitüsü tahminlerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil arttı. Bu hamle sonrası, akaryakıt stoklarında da artış görüldüğü tahmin ediliyor.

Emtia piyasasında geçen hafta rekor seviyelere çıkan doların sakinleşmesiyle görülen ivme petrol fiyatlarında da etkisi göstermişti. Yatırımcılar doların seyrini fiyatlamalara etkisi açısından yakından takip ediyor. ING Emtia Başstratejisti Warren Patterson, petrol piyasasının arz ve talep tarafındaki önemli düzeydeki belirsizlik içinde denge arayışında olduğunu belirtti.