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Brent petrol 100 doların altını gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü.

Ekonomi 13.07.2022, 09:52 13.07.2022, 10:42
Brent petrol 100 doların altını gördü

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin’de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.

100 doların altına düşen brent petrol, saat 09.45’te ise 101 doların üzerinde seyrediyor.

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