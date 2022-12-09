Bozdağ Kayak Merkezi, kar yağışını bekliyor

İki kez çığ tehlikesi nedeniyle ile kapanan İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, ’Çığ Projesi’ sonrası yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Merkez, kar yağışının başlaması ile birlikte günübirlik hizmet vermeye başlayacak.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ’ın bin 540’ıncı metresinde İzmir İl Özel İdaresince kayak merkezi yapılarak 1998 yılında hizmete açılmıştı. İzmir ve çevre illerden çok sayıda vatandaş Bozdağ Kayak Merkezine akın ediyordu. Ancak tesis, belirli aralıklarla çığ tehlikesi meydana gelince İzmir Valiliği tarafından iki kez kapatılmıştı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Bozdağ Kayak Merkezi için ’Çığ Projesi’ hazırlandı. Proje ile birlikte 9 sıra halinde 4’er metre yüksekliğinde çelik setler ile zirveye rüzgar perdeleri yapıldı. Ayrıca iki de çığ biriktirme havuzu inşa edildi. Gelinen süreçte kayak pistleri ve merkezdeki kafeteryanın yapımı tamamlandı. Merkezin günübirlik kullanıma açılması için tek ihtiyacın kar yağışı olduğu belirtildi.

“Kar yağışını bekliyoruz”

Bozdağ Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, “Kar yağdığı zaman Bozdağ Kayak Merkezi günü birlik hizmete açılacak. Bu sezon konaklama faaliyeti olmayacak ancak kafeterya ve kayak pistleri hazır durumda. Uzun zamandır merkezin açılmasını bekliyorduk. Bozdağ Kayak Merkezinin açılması ilçemiz adına çok önemli. Bu yüzden bir an önce kar yağmasını bekliyoruz. Merkezin kullanıma açılmasını canı gönülden temenni ediyoruz” dedi.