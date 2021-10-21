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Boyner'den kozmetik festivali

Ekonomi 21.10.2021, 12:14
Boyner'den kozmetik festivali

İSTANBUL (AA) - Boyner, soğuk kış günlerine cildini hazırlamak isteyenler için Kozmetik Festivali düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bo​​​​​​​yner, sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir arada ve ayrıcalıklarla kozmetik tutkunları ile buluşturuyor.

Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den 31 Ekim'e kadar yapılan her 400 TL'lik kozmetik alışverişine anında 100 TL indirim ve 100 TL değerinde Hopi paracık hediye ediliyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, sonbahar-kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri "benzersiz" bir bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali'ne davet ediyor.

#Boyner
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