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Boyner mağaza yatırımlarına devam ediyor

TÜRKİYE GENELİNDE 36 İLDEKİ MAĞAZALARINDA MİLYONLARCA KİŞİYİ AĞIRLAYAN BOYNER, SON MAĞAZASINI İZMİR’DE AÇTI. BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK CEO'SU EREN ÇAMURDAN

Ekonomi 07.09.2020, 15:50
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Boyner mağaza yatırımlarına devam ediyor

Türkiye genelinde 36 ildeki mağazalarında milyonlarca kişiyi ağırlayan Boyner, son mağazasını İzmir’de açtı.

Boyner, pandemi döneminde yatırımlarına ara vermedi. İzmir’deki 9’uncu mağazasını yaşam, eğlence ve moda merkezi Point Bornova’da açan marka, müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları ile alışverişi keyifli hale getiriyor. Verilen bilgiye göre, 2 kata yayılan ve 3 bin 500 metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren markanın yeni nesil mağazasında, müşterilere rahat ve konforlu bir deneyim sunabilmek için tüm detaylar bir arada bulunuyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen markalarını aynı çatı altında buluşturan markanın Point Bornova mağazasında; kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aktif spor kategorilerinde bine yakın markanın, 100 binlerce ürünü özel ayrıcalıklarla sunuluyor.

’’Pandemi döneminde açtığımız yeni mağazamızla sektöre moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz’’

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, Boyner Point Bornova mağazasının açılışı ile ilgili şunları söyledi: ’’Tüm dünyada ve ülkemizde normalleşme süreci devam ederken mağaza yatırımlarımıza yeniden başladık ve Point Bornova’da yeni nesil mağazamızı İzmirlilerle buluşturduk. Yeni açtığımız mağaza aynı zamanda İzmir’deki 9’uncu mağazamız oldu. İki kata yayılan geniş bir alana kurulan yeni mağazamızı müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık. Yeni nesil mağazacılık konseptimizle en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunuyoruz. Müşterilerimizin alışveriş yorgunluğunu atabileceği dinleme alanı gibi detayların yanı sıra pandeminin etkisi devam ederken güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için üst düzey hijyen önlemleri ile hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz’’.

Yeni açılan mağaza ile Türkiye genelinde 107 mağazası bulunan Boyner’in önümüzdeki dönemlerde yeni lokasyonlarda ziyaretçileri ile buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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