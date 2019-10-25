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BOYDAK Holding'in yeni ismi: Erciyes Anadolu Holding

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ; “Erciyes Anadolu Holding, TMSF kayyımlığına geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen bir büyüme ve başarı grafiği çizmiştir. Bizler için öncelikli ve değişmeyen hedef ülke ekonomisine sağladığımız katkıdır.” dedi.

BOYDAK Holding'in yeni ismi: Erciyes Anadolu Holding

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ; “Erciyes Anadolu Holding, TMSF kayyımlığına geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen bir büyüme ve başarı grafiği çizmiştir. Bizler için öncelikli ve değişmeyen hedef ülke ekonomisine sağladığımız katkıdır.” dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:29
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BOYDAK Holding'in yeni ismi: Erciyes Anadolu Holding

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri’de düzenlenen basın toplantısında 2019 yılında gerçekleştirilen finansal büyüme ve Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen yeni isim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülal ‘Erciyes Anadolu Holding TMSF kayyımlığına geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen bir büyüme ve başarı grafiği çizmiştir. Bizler için öncelikli ve değişmeyen hedef ülke ekonomisine sağladığımız katkıdır. Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılı Ağustos ayında TMSF kayyımlığı tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde 533 Milyon TL olan faaliyet karlılığı, 2019 yılı aynı dönemde (Ocak-Eylül) %90,8 büyümeyle 1 Milyar 17 Milyon TL’ye yükselmiştir’ dedi.

Gülal, "Holding olarak ülkemizin geleceğine olan inancımız ve güçlü bilanço yapımızla faaliyet ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. 2016 yılı (Ocak-Eylül) 4.7 milyar TL olan toplam ciromuz %83’lük artışla 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 8.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Grubun 2016 yılındaki (Ocak-Eylül) kombine vergi öncesi karı 615 Milyon TL’den %80,3’lük artışla 2019 Ocak-Eylül döneminde 1 Milyar 109 Milyon TL’ye, yine aynı dönem içerisinde (2016-2019 Ocak-Eylül) ödenen vergiler ise % 81,6’lık artışla 305 Milyon TL’den 554 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu rakamlar; yeni umutları, yeni hedefleri ve bu büyüklüğe yakışır bir isim değişikliğini de beraberinde getirdi. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan Erciyes Dağı yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle Erciyes Anadolu Holding; 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devam edecektir’ şeklinde sözlerine devam etti.

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin

​​​​​​​Erciyes Anadolu Holding'in logosu Erciyes Dağı'ndan ilhamla tasarlandı.

Erciyes Dağı 

Son Güncelleme: 25.10.2019 12:22
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